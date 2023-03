Wölbitsch ad Wien Energie - Hanke: Bürgermeister wusste über alles Bescheid

Stetiger Austausch zwischen Ludwig und Hanke – Weiterer Beweis für fehlende Grundlage für Notkompetenz – Stadtwerke organisierten sich Notkompetenz selbst

Wien (OTS) - „Angesichts der heutigen Befragung ist vor allem eines klar: Bürgermeister Ludwig wusste offensichtlich über alles Bescheid. Und das zu jeder Zeit“, so Klubobmann Markus Wölbitsch angesichts der heutigen Befragung von Stadtrat Hanke im Zuge der Untersuchungskommission.

So habe Hanke ausgesagt, dass er und der Bürgermeister stets den gleichen Wissensstand hatten und man sich über das ganze Jahr 2022 vor allem über die Liquidität der Wien Energie ausgetauscht habe. Laut Aussage von Hanke habe es auch am 12.07.2022 einen Anruf mit dem Bürgermeister gegeben, als der Entwurf der Stadtwerke per Mail an die MA 5 geschickt worden ist. „Dies alles sei ein weiterer Beweis dafür, dass Ludwig die Notkompetenzen zu Unrecht gezogen habe“, so Wölbitsch weiter.

Stadtwerke „halten“ sich einen Stadtrat

Bekanntlicherweise habe sich aus den bisherigen Befragungen ergeben, dass die Stadtwerke aufgrund des mangelhaften Beteiligungsmanagements der Stadt ein reines In-Sich-Geschäft darstellen. „Durch die heutigen Antworten hat sich unsere Sichtweise erhärtet, dass sich die Stadtwerke regelrecht einen Stadtrat halten und somit schalten und walten konnten, wie ihnen beliebt. Denn es hat sich offenbart, dass der verantwortliche Stadtrat keine Ambitionen gezeigt hat in Zusammengang mit der riskanten Geschäftspolitik der Wien Energie entsprechend einzugreifen. Und das, obwohl Hanke sehr früh vom Finanzbedarf Bescheid wusste“, so Wölbitsch weiter. Im Zuge der Befragung wurde auch evident, dass sich die Stadtwerke die Notkompetenz regelrecht selbst organisiert haben.

Bürgermeister muss Rede und Antwort stehen

Angesichts dieser Entwicklungen werden wir den Bürgermeister natürlich in der nächsten Sitzung am 31. März mit diesen Erkenntnissen konfrontieren. „Ludwig muss hier endlich für die nötige Aufklärung sorgen. Diese Causa

darf nicht länger vertuscht werden“, so Wölbitsch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at