Zum 12. Mal Symposion Dürnstein

„Das Gehirn und seine Gesellschaft“ ab 23. März

St.Pölten (OTS) - Das von der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich veranstaltete und von Ursula Baatz kuratierte Symposion Dürnstein, das in seiner mittlerweile 12. Auflage von Donnerstag, 23., bis Samstag, 25. März, im Stift Dürnstein stattfindet, widmet sich einem der größten Geheimnisse der Menschheit: Unter dem Titel „Das Gehirn und seine Gesellschaft" erläutern dabei internationale Expertinnen und Experten unterschiedlichster Forschungszweige die neuesten Erkenntnisse zu den großteils immer noch geheimnisvollen Funktionsweisen des Gehirns.

Thematisch im Vordergrund stehen dabei die Auswirkungen der aktuellen Entwicklungen in der Neuroforschung auf die Gesellschaft und damit Fragen, welche Außeneinflüsse das Gehirn prägen, wie Emotion und Kreativität entstehen, welche Rolle Genetik spielt und in welche Richtung die Entwicklungen der sogenannten Künstlichen Intelligenz gehen.

Vortragende des dreitägigen Symposions sind u. a. der Entwicklungsneurobiologie Simon Hippenmeyer vom Institute of Science and Technology Austria, Adelheid Kastner, Primarärztin der Klinik für Psychiatrie mit forensischem Schwerpunkt am Kepler Universitätsklinikum Linz, Michael Mayrhofer, Professor und Institutsvorstand für öffentliches Recht an der Johannes Kepler Universität Linz, der Kognitionswissenschafter Markus F. Peschl, die Psychologin Nathalie Rieser von der Universität Zürich, Gerfried Stocker, der künstlerische Leiter der „Ars Electronica“, Florence Thibaut, Professorin für Psychiatrie am Universitätsklinikum Cochin-Tarnier, Universität Paris Cité, sowie Werner Vogd, Professor für Soziologie an der Universität Witten/Herdecke.

Das gesamte Symposion kann auch mittels kostenpflichtigen Livestreams verfolgt werden. Karten bei oeticket unter www.oeticket.com; nähere Informationen bei der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich unter 02742/27570-0 und e-mail office @ gff-noe.at bzw. www.symposionduernstein.at.

