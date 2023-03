20. Bezirk: Dialog „Leben für Frieden und Achtsamkeit“

Montag, 20.3. im „Aktionsradius“, Info: office@aktionsradius.at

Wien (OTS/RK) - Der März-Schwerpunkt des Vereins „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) betrifft das facettenreiche Thema „Mystik“. Die nächste Veranstaltung dazu wird am Montag, 20. März, durchgeführt und startet um 19.00 Uhr. Im Vereinslokal am Gaußplatz 11 geht ein Gesprächsabend mit dem Titel „Thich Nhat Hanh – Ein Leben für Frieden und Achtsamkeit“ über die Bühne. Der Vietnamese Thich Nhat Hanh ist 2022 im Alter von 95 Jahren verstorben und war ein namhafter Buddhist, Zen-Meister, Friedensaktivist und Autor. Über das Wirken des Mönchs spricht Andrea Hiller mit Ursula Baatz (Philosophin, Journalistin und Achtsamkeits-Trainerin) und mit Ursula Richard (Übersetzerin, Publizistin und Verlegerin). Der Eintritt ist gratis. Spenden des Publikums nehmen die Organisator*innen gerne an. Auskunft und Anmeldungen: Telefon 332 26 94. Info und Reservierung per E-Mail: office@aktionsradius.at.

Buddhist Thich Nhat Hanh (Plum Village): https://plumvillage.org/de/thich-nhat-hanh/

Ursula Baatz (Achtsamkeits-Coaching): https://ursula.baatz.at

Ursula Richard (Edition Steinrich): https://edition-steinrich.de/ursula-richard/

Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

