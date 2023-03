Liechtenstein Gruppe erweitert Renewables-Portfolio durch Joint Venture mit spanischem PV-Entwickler Glide Energy

>150 MWp-Photovoltaik-Projekte unter Spaniens Sonne geplant

Wien (OTS) - Kürzlich hat die Liechtenstein Gruppe eine Joint Venture-Vereinbarung mit dem spanischen Solar-PV-Entwickler Glide Energy abgeschlossen. Gemeinsam sollen mehrere Photovoltaik- und Batteriespeicher-Projekte mit mindestens 150 MWp in Spanien entwickelt werden. Für die Liechtenstein Gruppe ist die Investition ein weiterer Schritt in Richtung Energiewende und Aufbau eines diversifizierten Projektportfolios im Bereich Erneuerbare Energien.



„Wir freuen uns sehr über den Abschluss der Transaktion mit Glide Energy. Das ist nicht nur unser Eintritt in den spanischen PV-Markt, sondern auch der Startschuss für eine mehrjährige Co-Entwicklungsvereinbarung mit einem sehr erfahrenen Entwicklerteam rund um Marcos Sebares und Raquel Gadea. Wir bekommen damit Zugang zu einer Pipeline an Projekten die – sobald gebaut – grünen Strom erzeugen werden“ , so Johannes Meran, CEO der Liechtenstein Gruppe.



Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit soll auf regulären Netzanschluss- (prelación) Projekten mit einer Größe von bis zu 150 MWp liegen. Die Anschubfinanzierung der Liechtenstein Gruppe ermöglicht Glide Energy Projekte zu entwickeln und einen Netzanschluss zu erwirken. Danach werden sämtliche Anlagen im Joint Venture bis zur Baureife gebracht.



Bei der Transaktion wurde die Liechtenstein Gruppe durch ihren spanischen Partner im Bereich Erneuerbare Energien SI-Capital sowie die Anwaltskanzlei Cuatrecasas unterstützt.



Spanien: Sonnenland mit Potenzial

Spanien stellt eine der stärksten Solarressourcen in Europa dar – mit bis zu 2.000 MWh/MWp (ähnlich wie Süditalien und Griechenland) und einer angemessenen Elektrizitätsinfrastruktur, die sich im Zuge des Ausbaus an erneuerbaren Energien laufend verbessert. Derzeit entfallen 10 Prozent der installierten Kapazität in Spanien auf Photovoltaik, und es wird erwartet, dass dieser Anteil bis 2030 auf 24 Prozent ansteigen wird.



Liechtenstein Gruppe: Investmentsektor Erneuerbare Energien

Bis 2035 soll der weltweite Energiebedarf um 37 Prozent ansteigen. Derzeit werden noch über 80 Prozent davon durch fossile Energieträger gedeckt. Die Liechtenstein Gruppe investiert seit Generationen in nachhaltige und innovative Geschäftsmodelle und leistet mit ihren unternehmerischen Aktivitäten einen Beitrag zur Lösung solcher globalen Herausforderungen. Im Bereich „Erneuerbare Energien“ sind dies insbesondere die Geschäftsfelder Windkraft, Wasserkraft und Photovoltaik, in denen die Liechtenstein Gruppe über eine langjährige Projektentwicklungs- und Investitionserfahrung verfügt und dabei ist, ein starkes, diversifiziertes Projekt-Portfolio aufzubauen.



Über die Liechtenstein Gruppe

Die Liechtenstein Gruppe ist eine internationale Unternehmensgruppe und Investmentplattform im Besitz der Stiftung Fürst Liechtenstein, die in den Geschäftsfeldern Agrarwirtschaft & Nahrungsmittel, Forstwirtschaft, Erneuerbare Energien und Immobilien tätig ist. Die Gruppe verfolgt eine langfristige und international ausgerichtete Investmentstrategie, fokussiert auf die vier Kernbranchen. Weitere Informationen unter www.lgroup.com.



Über Glide Energy

Glide Energy wurde 2018 gegründet, konzentriert sich auf die Entwicklung von Solar- und Windenergieprojekten auf Grünflächen in Spanien und führt alle Entwicklungsschritte bis zur Baureife durch. Die Projekt-Pipeline von Glide Energy umfasst aktuell 3,2 GWp an Solarprojekten. Die beiden Gründungspartner Marcos Sebares und Raquel Gadea vereinen 40 Jahre Branchenerfahrung, zunächst bei der Banco Santander, bei der sie die Renewable Energy Investment-Division aufbauten und später bei Cubico Sustainable Investments (Spin-off von Santander), mit einem Transaktionswert von insgesamt 3,8 Mrd. USD und einer Kapazität von 4,8 GWp an Projekten für erneuerbare Energien.

