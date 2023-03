„Gute Nacht Österreich“ zum SPÖ-Parteivorsitz, Medikamentenmangel und Weltraumschrott am 17. März in ORF 1

Wien (OTS) - Nach zahlreichen Querschüssen von Hans Peter Doskozil gegen Pamela Rendi-Wagner ist es diese Woche zum großen Showdown in der Sozialdemokratie gekommen. Kehrt bald wieder Ruhe in der SPÖ ein oder kommt es zu weiteren internen Konflikten? Dieser Frage widmet sich Peter Klien in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 17. März 2023, um 23.35 Uhr in ORF 1.

Neben weiteren innenpolitischen Themen steht der Besuch von Schauspielerin und Moderatorin Miriam Hie auf dem Programm von „Gute Nacht Österreich“. Sie beleuchtet mit Peter Klien das Problem des derzeit akuten Medikamentenmangels. Besonders Kinder sind vom Lieferengpass in den heimischen Apotheken betroffen, der Eltern enorme Sorgen bereitet.

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit füllt sich der Himmel mit immer mehr Technik und Weltraumschrott. Denn neben Staaten wie den USA und China schicken inzwischen auch Privatfirmen Tausende Satelliten in die Erdumlaufbahn – mit möglicherweise dramatischen Folgen für Geopolitik und Umwelt. Peter Klien wirft einen Blick in die Zukunft und auf die Gefahren der boomenden Weltraumtechnologie.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at