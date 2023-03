Führungsteam neu aufgestellt

Die RegionalMedien Gesundheit stellen mit Andrea Eggenberger und Theresa Huber zwei neue Führungskräfte vor.

Wien (OTS) - In den letzten Jahren ist die digitale Komponente in allen Bereichen der Gesellschaft stärker in den Fokus gerückt. Die RegionalMedien Gesundheit sind auf diesem Gebiet nicht zuletzt aufgrund des im Herbst erfolgten Relaunches des Laienportals MeinMed.at gut aufgestellt. Weitere Entwicklungsschritte obliegen seit Anfang des Jahres der Verantwortung von Andrea Eggenberger, BA. Sie ist bereits seit mehreren Jahren bei den RegionalMedien Gesundheit tätig und hat mit ihrer umfassenden Expertise in den Bereichen Digital & SEO einige Relaunches erfolgreich begleitet.

Die neue Leitung Digital & Portalmanagement sieht für die kommenden Jahre eine gute Basis: "Unsere von heimischen Expert:innen geprüften Inhalte sind für die User:innen jetzt noch übersichtlicher aufbereitet. So sind wir unserem Ziel, die Gesundheitskompetenz der Österreicher:innen zu steigern, einen großen Schritt näher gekommen." Am Ende der digitalen Entwicklungsreise sieht sie das Unternehmen aber noch lange nicht: "Die spannenden Projekte, die wir für die kommenden Monate geplant haben, werden unsere Position am Markt noch weiter stärken."

Auf Augenhöhe kommunizieren

Neu aufgestellt sind die RegionalMedien Gesundheit auch in der Veranstaltungsabteilung. Als Leiterin des Eventmanagements übernimmt Theresa Huber, BA unter anderem die Verantwortung über die MeinMed-Vorträge, die in ganz Österreich kostenfrei angeboten werden. Ein besonderes Anliegen ist der neuen Führungskraft, die in den letzten Jahren an ihre Rolle herangeführt wurde, das langfristige Erschließen einer jüngeren Zielgruppe.



"Seriöse Gesundheitsinformationen sind in jedem Lebensabschnitt wertvoll", zeigt sich Huber überzeugt und weiß, worauf es dabei ankommt: "Junge Menschen konsumieren Medien anders als noch vor zehn oder fünfzehn Jahren. Nur wenn wir uns an moderne Kommunikationswege anpassen, können wir dieser Zielgruppe auf Augenhöhe begegnen." Ihr Ziel sei daher, zeitgemäße und für alle Altersgruppen zugängliche Gesundheitsinformationen bereitzustellen.

Mag.a Birgit Frassl und Marlis Rumler, Geschäftsführerinnen der RegionalMedien Gesundheit, sehen sich in ihrem Weg bestätigt: "Eine transparente Personalpolitik, bei der vakante Führungspositionen im Idealfall mit bestehenden Mitarbeiter:innen besetzt werden, ist ein wesentlicher Teil unserer Unternehmensphilosophie. Umso mehr sind wir stolz darauf, zwei junge Führungskräfte im eigenen Haus entwickelt zu haben."

