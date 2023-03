Nachhaltiges Planen in Europa

„VZI European Climate Night“ mit europäischen Leuchtturmprojekten und österreichischen Start-Ups für die nachhaltige Planung von Bauprojekten

Wien (OTS) - Welche politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen brauchen Auftraggeber*innen und Branchenvertreter*innen für die nachhaltige Planung von Bauprojekten? Was können Ziviltechniker*innen, Architekt*innen und Ingenieur*innen dazu beitragen? Und wie kann die Digitalisierung dabei helfen? Diese Fragen stellt der VZI (Verband der Ziviltechniker- und Ingenieurbetriebe) anlässlich seines 35-jährigen Jubiläums am 5. Juni, dem internationalen Tag der Umwelt, in den Mittelpunkt der „VZI European Climate Night“ in Wien. Bei der hochkarätig besetzten Gala-Veranstaltung werden europäische Leuchtturmprojekte u. a. aus Dänemark und Deutschland sowie österreichische Start-Ups präsentiert, die den nachhaltigen Planungs- und Bauprozess unterstützen. Die Einreichung für Start-Ups ist bis inkl. 4. April 2023 unter www.vzi.at/ecn möglich.

FACTS

VZI European Climate Night

Wann: 5. Juni 2023, ab 16:00 Uhr

Wo: CAPE 10, Alfred-Adler-Straße 1, A-1100 Wien

Anmeldungen unter office @ vzi.at

Weitere Informationen und Einreichunterlagen für Start-Ups unter www.vzi.at/ecn





Rückfragen & Kontakt:

Sven P. Jakobson

FINK Kommunikations- und Projektagentur

office @ diefink.at

Mobil: +43 (0) 660 863 88 91