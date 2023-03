ARGE Gentechnik-frei warnt vor „Blanko-Scheck für Neue Gentechnik“ durch EU-Kommission

EU-Initiative von BM Leonore Gewessler „wichtige Unterstützung für Gentechnik-freie Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion in Österreich“

Wien (OTS) - Aktuell bereitet die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag vor, der die rechtlichen Rahmenbedingungen für Pflanzen aus den Verfahren der sogenannten „Neuen Gentechnik“ neu regeln soll. Das Vorhaben löst große Besorgnis bei der weitestgehend Gentechnik-frei produzierenden österreichischen Lebensmittelwirtschaft aus: Man befürchtet, die EU-Kommission wolle die aktuell strengen Regeln für Gentechnik beträchtlich aufweichen, bis hin zur vollständigen Deregulierung. Ministerin Leonore Gewessler hat das Thema heute auf die Tagesordnung des EU-Umweltministerrates gesetzt.

„Eine wissenschaftlich begründete Risikobewertung, klare und transparente Kennzeichnung von gentechnischer Veränderung direkt am Produkt, sowie vollständige Rückverfolgbarkeit von gentechnisch veränderten Pflanzen sind unabdingbare Voraussetzungen, um den boomenden Markt von Gentechnik-freien bzw. Bio-Lebensmitteln in Österreich abzusichern“, erklärt Florian Faber, Geschäftsführer der ARGE Gentechnik-frei. „Diese Lebensmittel erfüllen die Erwartung der Konsumentinnen und Konsumenten an sichere und gesunde Lebensmittel und stärken gleichzeitig eine nachhaltig ausgerichtete Landwirtschaft. Mit rund 4 Mrd. Euro Jahresumsatz für Gentechnik-freie Lebensmittel (2 Mrd. Euro „Ohne Gentechnik hergestellt“, 2 Mrd. Euro Bio) würde eine Deregulierung bzw. Aufweichung der Zulassungs­verfahren für gentechnisch veränderte Pflanzen wesentliche Bereiche des heimischen Lebensmittelmarktes treffen.“

„Bisherige Signale aus der EU-Kommission zeigen, dass diese eine weitgehende Deregulierung für Neue Gentechnik anstrebt. Ein derartiger Blanko-Scheck für Pflanzen der sogenannten ‚Neuen Gentechnik gefährdet leichtfertig die Gentechnik-freie Produktion – ein wesentliches Qualitätsmerkmal für heimische Produkte.“

„Wir begrüßen die Initiative von Ministerin Gewessler für eine fundierte Debatte des geplanten Gesetzesvorschlags, unter verbindlicher Einbeziehung aller betroffener Fachgebiete – insbesondere auch Umwelt, Gesundheit und Landwirtschaft. Dies ist ein wichtiger erster Schritt, um die anerkannte Gentechnik-Freiheit in Österreich zu schützen“.



