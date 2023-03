#waldfairliebt: Bundesforste starten Kampagne für eine gesunde Beziehung mit dem Wald

Interaktives Beziehungsquiz mit Frühlingsgefühlen für den Wald – Appell für ein faires Miteinander zum Auftakt in die Outdoor-Saison

Purkersdorf (OTS) - Wenn die Tage länger werden und die Temperaturen steigen, nehmen auch die Freizeitaktivitäten in den Wäldern wieder zu. Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn und zum Tag des Waldes am 21. März laden die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) alle Waldbesucherinnen und -besucher ein, sich interaktiv und mit viel Wortwitz ein Bild über ihren Beziehungsstatus mit dem Wald zu machen – Frühlingsgefühle inklusive. „Immer mehr Menschen suchen Erholung in den heimischen Wäldern oder gehen dort Freizeitaktivitäten nach. Dass es dabei auch zu Interessenskonflikten kommen kann, ist wenig verwunderlich. Das Einhalten von Spielregeln, die sowohl dem Schutz der Natur selbst als auch der Sicherheit der Waldbesucherinnen und -besucher dienen, ist daher besonders wichtig“, beschreibt Bundesforste-Vorstand Georg Schöppl die ernsten Hintergründe der neuen Kampagne.

Fair-Play-Bewusstseinskampagne mit Wortwitz

In Form eines interaktiven Quiz auf www.waldfairliebt.at sowie auf den ÖBf-Social Media-Kanälen können Nutzer*innen ab sofort auf spielerische Weise ihre Beziehung zum Wald genau unter die Lupe nehmen. Mit humorvollen Fragen wie „Brennt dein Herz noch für mich?“ oder „Wie schnell schmeißt du alles gleich hin?“ wird in diesem besonderen Beziehungstest auf das richtige und rücksichtsvolle Verhalten in der Natur hingewiesen. Das bedeutet, Hunde beim Waldspaziergang an die Leine, Müll wieder mit nach Hause nehmen und auf Zigaretten wegen Waldbrandgefahr verzichten. Radfahren ist nur auf den gekennzeichneten Wegen erlaubt und Übernachten im Wald nur mit Zustimmung des Grundeigentümers. Lebenswichtig: Für Gebiete, in denen Waldpflegemaßnahmen durgeführt oder Holz geerntet wird, gilt ein temporäres Betretungsverbot (forstliches Sperrgebiet), das es zur eigenen Sicherheit unbedingt zu beachten gilt. „Im Wald sind wir bei der Natur zu Gast und genau so sollten wir uns auch verhalten. Mit der neuen Kampagne möchten wir dazu beitragen, das Erlebnis Wald für alle Seiten möglichst positiv zu gestalten“, so Schöppl.

#waldfairliebt vor Ort im Wienerwald, neue Service Infos über Wegsperren

Auf ÖBf-Flächen im Wienerwald ist die #waldfairliebt-Kampagne zusätzlich bereits offline und direkt vor Ort in der Natur angekommen. Eigene kleine Schilder laden an beliebten Wander- oder Radwegen sowie Verweilplätzen dazu ein, die eigene Beziehung mit dem Wald zu testen und damit die Fair Play Regeln aufzufrischen.

Ebenso neu: Ab 21. März informieren die Bundesforste als größter Grundeigentümer im Wienerwald unter www.bundesforste.at/wienerwald über aktuelle, mehrtägige Holzernte- oder Waldpflegeinsätze auf ihren Flächen, die abschnittsweise zu vorübergehenden Sperren von Wander-, Reit- oder Radwegen führen. Wer einen Spaziergang oder eine Radtour im Wienerwald plant, kann sich bereits vorab über mögliche Unpassierbarkeiten informieren und im Fall des Falles eine Alternativroute wählen. „Leider kommt es immer wieder vor, dass forstliche Sperrgebiete einfach missachtet werden. Dadurch entstehen lebensgefährliche Situationen. Dieses neue Service soll dazu beitragen, die Sicherheit bei forstlichen Tätigkeiten im Wald – sowohl für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Freizeitnutzerinnen und -nutzer – zu erhöhen“, so Gerald Oitzinger, Leiter des ÖBf-Forstbetriebs Wienerwald. Das Projekt soll in der Folge auf weitere ÖBf-Forstbetriebe ausgedehnt werden.

Der Wienerwald ist der einzige UNESCO-Biosphärenpark der Welt, der direkt am Rande einer Großstadt liegt und ein besonders stark frequentiertes Naherholungsgebiet: Rund 20 Millionen Besuche zählt er in etwa pro Jahr. Gleichzeitig ernten die Bundesforste auf ihren Wienerwald-Flächen jährlich rund 150.000 Festmeter des nachwachsenden Rohstoffs Holz, aus dem etwa hochwertige Möbel, innovative Tencel-Fasern für Kleidung oder auch Biomasse hergestellt bzw. gewonnen werden.

www.waldfairliebt.at

www.bundesforste.at/wienerwald

Pressefotos unter www.bundesforste.at.

