„Bewusst gesund" im Zeichen der ORF-Initiative „Unser Herz" – am 18. März um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die wichtigsten Faktoren für die Herzgesundheit sind Bewegung, Ernährung, Entspannung und Lebensfreude – Faktoren, die jede/r Einzelne selbst beeinflussen kann. Außerdem sollte man über sein Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung Bescheid wissen sowie den persönlichen Blutdruck, Blutzucker- oder den LDL-Cholesterinwert kennen. Im Rahmen der ORF-Initiative „Bewusst gesund – Unser Herz“ (Details unter https://presse.ORF.at) präsentiert Dr. Christine Reiler im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 18. März 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Minimalinvasive Herzklappen-OP

Bei Herzoperationen wie Eingriffen an den Herzklappen und anderen Brustraumoperationen war es jahrelang Standard, den Brustkorb zu öffnen. Heute macht es modernste Medizintechnik möglich, dass Chirurginnen und Chirurgen auch über kleine Einschnitte ans Ziel kommen. In der Klinik Floridsdorf in Wien wurde vor Kurzem ein österreichweit neues Verfahren beim Einsetzen von Herzklappen angewendet. Ein nur fünf Zentimeter langer Hautschnitt reicht dabei aus, um eine neue Aortenklappe in den Körper einzubringen. Dank Schlüssellochtechnik ist so eine schnellere Erholung mit weniger Schmerzen möglich.

Schlaganfall durch Herzfehler

Beinahe 30 Prozent aller Menschen haben eine Anomalie im Herzen, die fatale Folgen haben kann. Ein Foramen ovale, also ein Loch zwischen den Herzkammern, kann zu besonders schweren Schlaganfällen führen. Beim ungeborenen Fötus ist diese Öffnung aus Gründen der Blutversorgung immer vorhanden und in den meisten Fällen schließt sie sich im Kindesalter von selbst. Wenn das Foramen ovale allerdings offenbleibt, kann es mit einem Kathetereingriff bei Hochrisikopatientinnen und -patienten auch nachträglich geschlossen werden. Neuere Studien legen nahe, dass ein solcher Verschluss mittels eingesetztem Schirmchen nach leichten Schlaganfällen das Risiko eines weiteren, viel schwereren verhindern kann. Für einen Niederösterreicher kam diese Entwicklung zu spät, er erlitt bereits vor 20 Jahren aufgrund seines Herzfehlers einen schweren Schlaganfall mit bleibenden Schäden. Doch mit starkem Willen und hartnäckiger Konsequenz meistert er diesen Schicksalsschlag auf bemerkenswerte Art und Weise.

Taktgeber – wie die Schilddrüse das Herz beeinflusst

Die Schilddrüse ist ein lebenswichtiges Organ. Die von der sogenannten „Schmetterlingsdrüse“ freigesetzten Hormone steuern eine Reihe von Körperfunktionen wie den Stoffwechsel und das Herz-Kreislauf-System. Kommt die Hormonproduktion aus dem Lot, geraten unsere Körperfunktionen durcheinander – auch der Herzschlag. „Bewusst gesund“ informiert, welche dramatischen Folgen das haben kann und warum eine Vorsorgeuntersuchung wichtig ist.

„Bewusst gesund“-Tipp zu Thema „Herzstolpern“

Es gibt viele Ursachen, die das Herz zum Stolpern bringen können – eine Fehlfunktion der Schilddrüse ist nur eine davon. Meist haben einzelne Extraschläge einen harmlosen Grund wie Stress oder auch eine Schrecksituation. Kommt das Herz jedoch häufig oder über einen längeren Zeitraum aus dem Rhythmus, sollten man hellhörig werden und ärztlichen Rat einholen. Über mögliche Ursachen und Therapien informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Abnehmen gegen Bluthochdruck

Daniela Kopeinigg haben die vergangenen Jahre sehr zugesetzt, beide Eltern starben an Corona. Dazu kam ein neuer Job, der ihr kaum Zeit für Bewegung lässt. Bei der 46-jährigen entwickelten sich Bluthochdruck und eine akute Gastritis. Ihr Leben lang probierte sie immer wieder Diäten aus, doch nach kurzzeitigen Erfolgen brachte sie am Ende noch mehr Kilos auf die Waage als davor. Während einer Reha lernte die Wienerin ein neues Essverhalten kennen. Sie besucht seitdem regelmäßig ihre Diätologin, hat mittlerweile mehr als zehn Kilogramm abgenommen und ihren Umgang mit Essen verändert. Dadurch ist die Gastritis verschwunden, zudem konnte Daniela Kopeinigg auch die Medikamente gegen den zu hohen Blutdruck reduzieren.

