Jubiläum ORF-„Wechselspiele – Konzerte in St. Corona“: Zehnte Ausgabe des Konzert-Talk-Formats mit Teresa Vogl am 20. März in ORF 2

Diesmal mit Wienerlied-Legende Roland Neuwirth, Extremschrammeln und Vorstadtkollektiv

Wien (OTS) - Was pandemiebedingt im Jahr 2020 als exklusives ORF-Konzert-Talk-Format in intimer Bar-Atmosphäre gestartet wurde, geht am Montag, dem 20. März 2023, bereits in die zehnte Runde: Die Sendung „Wechselspiele – Konzerte in St. Corona“ – benannt nach dem Drehort St. Corona am Wechsel, wo ORF-Kulturmoderatorin Teresa Vogl in der Kellerbar eines Hotels interessante Musiker/innen auf die Bühne und zum Gespräch bittet – feiert mit der zehnten Ausgabe ihr rundes Jubiläum. Diesmal begrüßt Vogl die Wienerlied-Legende Roland Neuwirth mit seinen Extremschrammeln zum exklusiven musikalischen Rendezvous. Außerdem tritt der Künstler mit der jungen Formation „Vorstadtkollektiv“ auf. Der Kultur-Nighttalk ist im Rahmen des „kulturMontag“ um 23.25 Uhr in ORF 2 zu sehen. Für die Regie dieser Ausgabe zeichnet Pete Winkelhofer verantwortlich.

Vogl: „,Wohnzimmergefühl‘ überträgt sich auch auf das Publikum zu Hause“

Moderatorin Teresa Vogl über das Sendungsjubiläum: „Die ,Wechselspiele‘ gehen mittlerweile in die zehnte Runde, was mich sehr freut! Auch aus der österreichischen Musikszene mehren sich die begeisterten Stimmen über das Format und dass damit so viele unterschiedliche Musikfarben in der ORF-Kultur vertreten sind. Jede Sendung für sich war ein Highlight – selten hat man als Journalistin die Gelegenheit, die Künstlerinnen und Künstler in so intimem Rahmen beim Musizieren und im Gespräch zu erleben. Dieses ‚Wohnzimmergefühl‘ überträgt sich auch auf das Publikum zu Hause.“ Und: „Mit Roland Neuwirth ist es uns für die Jubiläumsfolge gelungen, eine Wienerlied-Legende vor die Kameras zu bitten, die sich eigentlich bereits von der Bühne zurückziehen wollte und noch einmal ganz persönliche Einblicke und Anekdoten aus einem reichen Musikerleben mit uns teilt“, so Vogl.

Mit Klassikern des Wienerlieds und eigenen Kompositionen

Roland Neuwirth suchte und fand ein einheimisches, musikalisches, die Volksseele berührendes Pendant zum Blues des Mississippi-Deltas: das Wienerlied und die Schrammelmusik, bereichert durch swingende Rhythmik und durch die Mundart der Gegenwart. Seit der Gründung der Extremschrammeln im Jahr 1974 steht der Künstler exemplarisch für die Erneuerung des Wienerlieds und gibt seinen reichen Erfahrungsschatz auch gern an die jüngere Generation weiter.

So teilt der Sänger und Gitarrist die Bühne in St. Corona nicht nur mit Mitgliedern seiner „Band“, wie Doris Windhager (Gesang) und Marko Živadinović (chromatische „Knöpferl“-Harmonika), sondern auch mit der jungen Gruppe Vorstadtkollektiv. Deren Mitglieder Paul und Lukas Seifried sowie Marlene Janschütz haben sich ebenfalls der Wienerlied-Pflege verschrieben. Bei den „Wechselspielen“ präsentiert Roland Neuwirth Genre-Klassiker sowie Kompositionen aus eigener Feder und kommt zwischendurch mit Kulturmoderatorin Teresa Vogl ins Gespräch.

Von Molden & Strauss bis Garish

Seit der ersten „Wechselspiele“-Ausgabe mit dem Duo Ernst Molden und Ursula Strauss im Mai 2020 stand eine ganze Reihe spannender Musikerinnen und Musiker vor der Kamera des ORF-Formats: Es folgten Auftritte von Julia Lacherstorfer (November 2020), BartolomeyBittmann (März 2021), Ethel Merhaut (Mai 2021), Die Strottern (Dezember 2021), Marie Spaemann & Christian Bakanic (Februar 2022), Golnar & Mahan Trio (Juni 2022), Wenzel Beck & Friends (mit Matthias Schorn und Julia Hofer, September 2022) und Mira Lu Kovacs & Friends (mit Mona Matbou Riahi und Beate Wiesinger, November 2022). Nach der aktuellen Ausgabe mit Roland Neuwirth (mit Extremschrammeln und Vorstadtkollektiv) steht bereits im Mai 2023 die elfte Folge des Formats mit der Indie-Band Garish, die heuer ihr 25-Jahr-Jubiläum feiert, auf dem Programm.

