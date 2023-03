„Was gibt es Neues?“ mit Sarsam, Athanasiadis, Roubinek, Pikart und Gernot am 17. März in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Baier und sein Rateteam begehen in „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 17. März 2023, um 22.50 Uhr in ORF 1 den „Ehrentag der Lippen“. Omar Sarsam, Caroline Athanasiadis, Rudi Roubinek, Sonja Pikart und Viktor Gernot klären außerdem die Frage, warum Elvis Presley seinen weißen Sportwagen wenige Monate nach dem Kauf rot umlackieren ließ. Unterstützt werden sie dabei von einigen „Dancing Stars“, die den Ballroom kurz mit dem „Was gibt es Neues?“-Studio tauschen.

Die Promifrage kommt von den Schwestern Birgit und Nicole RaDeschnig. Sie möchten vom Rateteam wissen, worum es sich bei einem „Zwillingsverbot“ handeln könnte.

