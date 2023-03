20. Bezirk: „14. Brigittenauer St. Patrick‘s Day“ am 18.3.

Wien (OTS/RK) - Alle Jahre wieder wird am 17. März zu Ehren des irischen Nationalheiligen der „St. Patrick’s Day“ gefeiert. In der Brigittenau findet eine entsprechende Festivität einen Tag später statt: Am Samstag, 18. März, fängt um 19.30 Uhr im „Haus der Begegnung Brigittenau“ (20., Raffaelgasse 11-13) ein Abend mit Tanz und Musik im Zeichen der „Grünen Insel“ an. Die Combo „Paddy’s Return“ aus Wien macht beschwingte Musik. Mit flotten Tänzen begeistert die Formation „Shamrock Dance Company Vienna“ die Zuschauer*innen. Ein Höhepunkt im Programm ist der Auftritt des prominenten Quartetts „Gatehouse“ aus Irland. Diese „Irish Traditional Music Band“ ist immer ein Garant für gute Stimmung. Der Eintritt ist frei. Das fröhliche Beisammensein wird seitens des Bezirkes unterstützt. Organisator der Veranstaltung ist der Verein „Kulturforum Brigittenau“. Das ehrenamtliche Vereinsteam bittet um Reservierungen unter der Telefonnummer 0664/19 44 208 (Christine Maly). Anmeldungen zum „14. Brigittenauer St. Patrick’s Day“ via E-Mail: maly.christine@aon.at.

Allgemeine Informationen:

Irisches Quartett „Gatehouse“: www.gatehousetrad.ie

Tanz-Gruppe „Shamrock Dance Company Vienna“: www.irishdance.at

Geförderte Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

