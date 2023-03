Die Jahresergebnisse von Delsey für das Jahr 2022 zeigen im Vergleich zum Vorjahr ein Nettoumsatzwachstum von 124 % und eine sechsfache Steigerung des EBITDA (Gewinn vor Steuern) im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie

Paris, 16. März 2023 (ots/PRNewswire) - Delsey Paris, der führende europäische Hersteller von hochwertigen Gepäckstücken, hat heute seine Betriebsergebnisse für das Jahr 2022 bekannt gegeben. Der weltweite Nettoumsatz stieg im Jahresvergleich (YoY – Year-over-Year) um 124 % auf 207 Millionen Euro und übertraf damit das Niveau des Jahres 2019, vor der Pandemie. Er überstieg damit die Quote, um welche sich die Branche im Durchschnitt von der Pandemie erholt, um fast das Vierfache. Die EBITDA-Marge stieg beim Nettoumsatz auf 11,4 % – das Sechsfache des Vorpandemieniveaus.

Davide Traxler, Vorstandsvorsitzender von Delsey, sagte:

„Wir sind stolz darauf, solche Ergebnisse erzielt zu haben, die unsere Position als eine der führenden Marken weltweit festigen. Wir werden hart daran arbeiten, auf diesem Erfolg aufzubauen und unser Ziel zu erreichen, das Geschäft des Herstellens von Gepäckstücken im neuen Zeitalter des Reisens neu zu erfinden".

In den USA waren die Wachstumszahlen von Delsey besonders beeindruckend. Hier hat sich der Nettoumsatz des Unternehmens in US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr auf 96,6 Millionen USD erhöht und damit fast verdreifacht. Dieses Resultat übertrifft das durchschnittliche Ergebnis der Branche, welche sich im gleichen Zeitraum um einen Prozentsatz von 35,6 % gegenüber dem Vorjahr erholte. Die Strategie des Unternehmens, neue hochwertige Produktpaletten einzuführen und Markenpartnerschaften mit bekannten Unternehmen wie Roland-Garros, Air France und anderen einzugehen, macht das Gepäck zu einer Erweiterung des Kleidungsstils. Dies hat Delsey dazu verholfen, den durchschnittlichen Verkaufspreis eines Artikels um mehr als die Hälfte zu erhöhen und gleichzeitig die Anzahl der verkauften Artikel um 54 % zu steigern.

Das 1946 in Frankreich gegründete Unternehmen Delsey hielt lange Zeit den zweiten Platz auf dem globalen Markt für Gepäckstücke inne, bevor es 2017-2018 in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Nach der Übernahme seitens einer Gruppe von Investoren unter der Leitung von Pemberton Asset Management wurde Delsey wieder zu einer der weltweit bekanntesten Gepäckmarken. Die strategischen Prioritäten von Delsey sind die Aufrechterhaltung der aktuellen Dynamik und die Sicherung des langfristigen Wachstums durch die Nutzung der anhaltenden Erholung in der Reisebranche. Nach Angaben der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen stieg die Zahl der internationalen Reiseankünfte im Jahr 2022 wieder auf 63 % des Niveaus vor der Pandemie (im Vergleich zu 2019). Der weltweite Markt für Gepäckstücke wird bis 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate (CAGR – Compound Annual Growth Rate) von 6-7 % wachsen.

DELSEY PARIS ist ein französisches Unternehmen, das im Jahre 1946 gegründet wurde. Das Unternehmen verkauft seine Kollektionen online und in mehr als 6.000 Geschäften in über 110 Ländern. Es ist die Nummer zwei auf dem globalen Markt für Gepäckstücke, auf dem es sehr viele Anbieter gibt, und ein Neuling auf dem ebenso fragmentierten Rucksackmarkt.

