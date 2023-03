HDI Versicherung AG steigert im Geschäftsjahr 2022 das Ergebnis

Gesteigertes Prämienvolumen und Innovation durch Digitalisierung

Insgesamt kann HDI auf ein in vieler Hinsicht bewegtes Geschäftsjahr – Covid-19-Pandemie, Krieg in der Ukraine,… - zurückblicken.

Die verrechneten Prämien in Österreich im Jahr 2022 stiegen um ca. 6% auf MEUR 253. Die Combined Ratio brutto lag mit 81,7% (2021: 82,8%) in einem sehr guten Bereich. Die anhaltenden Entwicklungen, bedingt durch die Folgen der Covid-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine, konnten gut bewältigt werden. Diese stabile Lage der Gesellschaft wurde von der Ratingagentur S&P erneut mit einem „A"-Rating bestätigt.

Der weltweite Industrieversicherungsmarkt ist weiterhin im Umbruch und durch diese gegebenen Rahmenbedingungen konnten wir eine Prämiensteigerung in 2022 erreichen. Am stärksten war der Anstieg in den Sparten Betriebshaftpflicht, Feuer, Transport und KFZ-Haftpflicht. Im Privatbereich stiegen die verrechneten Prämien aufgrund des allgemeinen Konsumverhaltens um 4,7% gegenüber dem Vorjahr.

Im Kapitalanlagebereich waren die politischen Unruhen, die Kapitalmarkt-Verwerfungen sowie die starken Zinssteigerungen in 2022 eine Herausforderung. Diese konnten gut gemeistert werden. Die HDI Versicherung AG verzeichnet ein positives Kapitalanlagenergebnis von rund MEUR 1,2. Das entspricht einem deutlichen Rückgang im Vergleich zu 2021. Die Combined Ratio netto ist in 2022 von 74,3% (2021) auf 78,7% gestiegen. Der Bilanzgewinn ist in 2022 auf rund MEUR 21,8 (2021: MEUR 23,6) gesunken.

"2022 standen weitere Schritte in Richtung Automatisierung und Digitalisierung im Fokus. Im Zuge eines vollständigen Website-Relaunches wurden neue Online-Rechner und neue Online-Schadenmeldung implementiert. Auch im Bereich OMDS 3.0 konnte die Schnittstelle vom neuen KFZ-Tarif für zahlreiche Vertriebspartner abgeschlossen werden", so Vorstand Ing. Thomas Lackner.

Als zusätzliche Anlaufstelle im Leistungsbereich wurde im Vorjahr die Online-Schadenmeldung implementiert. Neue Funktionalitäten wurden eingebaut, die das HDI Schadenmeldeservice deutlich verbessern. Im Backend wurde eine neue Technologieebene geschaffen, die zukunftsfit ist und laufende zusätzliche Funktionalitäten ermöglicht.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit haben in der Ausrichtung von HDI hohe Bedeutung. Das Unternehmen setzt in unterschiedlichen Bereichen Maßnahmen, um den CO2-Ausstoß zu senken. 2022 sind die vielfältigen Zielsetzungen im operativen Bereich wie auch im Kapitalmanagement umgesetzt worden. Unter anderem wurde die CO2- Intensität im Portfolio wesentlich reduziert. Im Vergleich zum Vorjahr konnte eine Reduktion von 20% erreicht werden. Gleichzeitig soll der Anteil der Green- bzw. Social-Bonds ausgebaut werden. Der Ausbau der bereits bestehenden Photovoltaikanlage bringt zusätzlich rund 42.000 kWh emissionsfreien Strom.

Auch in der Tarifgestaltung wurden Nachhaltigkeits-Aspekte berücksichtigt. So wurde beim KFZ-Tarif 2022 PUNKT:GENAU Wert darauf gelegt, nachhaltiges Verhalten zu belohnen. Hybrid- und E-Fahrzeuge erhalten Umweltprämien.

Für 2023 erwarten wir für den Euroraum niedrige Wachstumsraten, welche signifikant unter jenen im Jahr 2022 liegen, wobei wir in Österreich ein Wirtschaftswachstum auf einem ähnlichen Niveau, wie im Euroraum erwarten. Trotz der herausfordernden Umstände, bedingt durch die derzeitige Inflation und den Krieg zwischen Ukraine und Russland, rechnen wir aber weiterhin mit einer stabilen und positiven Gesamtentwicklung.

"Die weiteren Digitalisierungsschritte im Geschäftsjahr 2023 und die zurzeit deutlich bessere Zinssituation in der Neuveranlagung im Anleihenbereich sowie die stabile Versicherungstechnik sind für HDI eine gute Basis für die Zukunft", betont Günther Weiß, Vorstandsvorsitzender HDI Versicherung AG.

Über HDI:

HDI prägt den heimischen Markt als innovativer und schneller Versicherer. Die österreichische HDI Versicherung AG ist Teil des Talanx-Konzerns.

Talanx ist mit Prämieneinnahmen von 53,4 Mrd. Euro (2022) und rund 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 175 Ländern aktiv.

HDI Österreich betreibt Niederlassungen in Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Die Betreuung der österreichischen Kunden erfolgt direkt über die Zentrale in Wien, die Landesdirektionen, über Internet und durch selbständige Versicherungsmakler und -agenten. Mit 329 Mitarbeitern verwaltet HDI in Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei ein Gesamtprämienvolumen in Höhe von MEUR 253.

