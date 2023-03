Ex-Wienerin Chefredakteurin Birgit Brieber verstärkt das Team von Wechselweise.net

Brieber übernimmt ab sofort die Leitung des Gesundheits-Ressorts und wird das Wechseljahre-Portal auch bei der Entwicklung neuer Formate unterstützen.

Obwohl jede vierte Frau in Mitteleuropa in den Wechseljahren ist, sind die gesundheitlichen Herausforderungen in dieser Lebensphase immer noch ein Tabu. Das hat nicht nur individuelle, sondern auch gesellschaftliche und ökonomische Folgen. Wechselweise.net Herausgeberin Veronika Pelikan 1/2

Wir haben viel vor. Wechselweise besetzt das Thema Wechsel und Menopause lifestylig, tabulos und entspannt. Wir werden es für die Community und alle Frauen, die an Frauengesundheit 45+ interessiert sind, erlebbar machen. Man darf gespannt sein! Birgit Brieber, Ressortchefin Gesundheit bei Wechselweise.net 2/2

Wien (OTS) - „Wir freuen uns sehr, eine so kompetente und erfahrene Kollegin in unser Team aufzunehmen," so Veronika Pelikan, Gründerin und Herausgeberin von Wechselweise.net: „Obwohl jede vierte Frau in Mitteleuropa in den Wechseljahren ist, sind die gesundheitlichen Herausforderungen in dieser Lebensphase immer noch ein Tabu. Das hat nicht nur individuelle, sondern auch gesellschaftliche und ökonomische Folgen." Und weiter: „Birgit Brieber hat als Wienerin-Chefredakteurin das Thema Gesundheit für das Magazin aufgebaut und bringt ihre Expertise nun bei Wechselweise ein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!“

„Als Journalistin widme ich mich seit Jahren dem Thema Frauengesundheit. Dabei ist es mir besonders wichtig, Tabus aufzuzeigen und aufzubrechen," ergänzt Birgit Brieber. „Die Menopause ist – obwohl weltweit fast eine Milliarde Frauen 50 Jahre und älter sind – immer noch eines der größten Tabus. Das möchte ich gemeinsam mit dem großartigen Team von Wechselweise ändern."

Wechseljahre: Es mangelt an Wissen und Aufklärung

In Europa ist etwa jede vierte Frau zwischen 45 und 60 Jahre alt. Dennoch ist das Wissen um die Wechseljahren bei Ärzt:innen und Frauen gleichermaßen unzureichend.

Veronika Pelikan: „Es ist uns ein großes Anliegen, eine Generation und ihre Anliegen wieder sichtbar zu machen, die mit Ende des gebärfähigen Alters plötzlich aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwindet.“

Birgit Brieber: „Wir haben viel vor. Wechselweise besetzt das Thema Wechsel und Menopause lifestylig, tabulos und entspannt. Wir werden es für die Community und alle Frauen, die an Frauengesundheit 45+ interessiert sind, erlebbar machen. Man darf gespannt sein!"

Über Wechselweise.net

Das Online Portal Wechselweise.net wurde von der österreichischen Journalistin Veronika Pelikan gegründet und startete im Oktober 2021, mit dem Ziel, die Wechseljahre zu enttabuisieren. Mit einer Mischung aus Information, Beratung und Lifestyle erreicht das Portal derzeit rund 80.000 Leserinnen pro Monat im deutschsprachigen Raum und wächst stetig. Die Entwicklung wurde von der Wirtschaftsagentur Wien unterstützt. 2022 wurde das Portal für den Staatspreis Marketing nominiert.

Über Birgit Brieber

Die Kommunikationsexpertin und Journalistin schreibt seit über zehn Jahren zu ihren Themenschwerpunkten (Frauen-)Gesundheit, Beauty und Lifestyle. Seit 2023 begleitet sie als Journalistin und Content Consultant Projekte und Medien zum Erfolg.

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Muth

com.on communications

M +43 664 82 10 551

E e.muth @ comon.co.at