Alternativen zu Fast Fashion: Ethik trifft Ästhetik im 48er-Tandler

Wien (OTS) - Nachhaltigkeit in der Textilindustrie und welchen Beitrag kann man selbst dazu leisten – am 23. März lädt die 48er um 18:00 Uhr gemeinsam mit dem nachhaltigen Label „fabrari-wear the world“ zu Impuls-Vortrag, Live-Diskussion und Modenschau in den 48er-Tandler.

Die gebürtige Iranerin Fanny Abrari hat ihr Label „fabrari“ vor 10 Jahren in Wien gegründet, um mehr Bewusstsein für Wertschätzung, Respekt und verantwortungsvollen Umgang miteinander und mit unseren Ressourcen zu schaffen. Das Ergebnis sind bunte, qualitativ hochwertige Kleidungsstücke. Als Premiere wird Fanny Abrari eine limitierte Kollektion zum Schwerpunkt „Woman-Life-Freedom“ präsentieren und damit auf die aktuelle Situation der Frauen im Iran aufmerksam machen.

Das Programm:

18.00 Uhr Vortrag Fanny Abrari „Ethik trifft Ästhetik“: Hintergründe der Textilindustrie, nachhaltige Mode und Alternativen zu Fast Fashion

18.30 Uhr Live-Diskussion mit Fanny Abrari und Ulli Volk (MA 48) u.a. zu Secondhand-Kleidungsstücken

18.45 Uhr Live-Musik mit Martin Oberhauser

19.00 Uhr Modenschau

Anmeldung unter https://ticket.wien.gv.at/M48/modenschau

48ertandler.wien.gv.at | fabrari.com

48er-Tandler

Siebenbrunnenfeldgasse 3

1050 Wien

Der 48er-Tandler – der Wiener Secondhand-Markt

Der 48er-Tandler bietet exklusive Einzelstücke mit Geschichte. Das bunte Sortiment stammt aus Abgaben auf den Wiener Mistplätzen, wo intakte Gegenstände in der 48er-Tandler-Box gesondert gesammelt werden. Dazu kommen nicht abgeholte Stücke aus dem Zentralen Fundservice und nicht mehr benötigte Gegenstände von anderen Quellen innerhalb der Stadt Wien. Der 48er-Tandler ist nicht nur gut für die Umwelt und natürlich auch gut fürs Geldbörserl, sondern unterstützt auch viele karitative Einrichtungen. (Schluss) MA48

