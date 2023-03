Central Banking Awards 2023: Nationalbank der Ukraine zur Zentralbank des Jahres gekürt

Wien (OTS) - Die Nationalbank der Ukraine wurde bei den diesjährigen Central Banking Awards zur Zentralbank des Jahres gekürt. Die NBU wurde zum ersten Mal nominiert. Sie erhielt diese internationale Anerkennung für ihre effektive Arbeit, die sie im vergangenen Jahr trotz des Krieges unter der Leitung des Teams der nationalen Finanzaufsichtsbehörde und unter der Führung des ehemaligen Gouverneurs Kyrylo Shevchenko geleistet hat. Internationale Experten des Central Banking Magazine würdigten die umfassenden Bemühungen des NBU-Teams, dem es gelang, trotz des extremen Schocks, die der russische Angriff auf das ukrainische Finanzsystem verursacht hat, die finanzielle und makroökonomische Stabilität der Ukraine aufrechtzuerhalten.

Bereits am ersten Tag der russischen Invasion traf die NBU eine Reihe harter und wirksamer Entscheidungen, die dazu beitrugen, die Finanzstabilität in der Ukraine zu bewahren. Die Geld- und Wechselkurspolitik wurde optimiert. Der NBU gelang es, das Vertrauen in die Landeswährung, die Kontrolle über das Preiswachstum und die relative Stabilität auf dem Devisenmarkt aufrechtzuerhalten, und dies trotz eines erheblichen Rückgangs der Exporte und der erzwungenen Migration von Millionen von Ukrainern, die vor dem Krieg flohen.

Die NBU sorgte für ein Funktionieren des durch rechtzeitige Reformen sehr effizienten Bankensystems: Die Banken arbeiten nach wie vor reibungslos, bewahren Liquidität und verwalten die Kundengelder und vergeben Kredite an Unternehmen.

Die NBU kümmerte sich auch um die Cybersicherheit, einschließlich der Datensicherheit und des Informationsschutzes, sowie um die Aufrechterhaltung des vollständigen Betriebs der Zahlungsinfrastruktur für bargeldlose Zahlungen. So gelang es den Finanzinstituten des Landes zahlreichen Cyberangriffen standzuhalten und es kam zu keinen Unterbrechungen ihrer Tätigkeit. Um die Informationen und Informationssysteme der Banken zu schützen, hat die NBU den Banken die Nutzung von Cloud-Diensten zur Verarbeitung und Speicherung von Informationen aus Banksystemen in der Cloud ermöglicht. Die Zahlungsinfrastruktur der Ukraine gewährleistet eine zuverlässige Abwicklung bargeldloser Transaktionen.

Das von der NBU initiierte Powerbanking-Projekt sorgte für eine ununterbrochene Bereitstellung von Finanzdienstleistungen im Kontext des Energieterrors. So stiegen die Privatkundeneinlagen in den Banken trotz des Krieges stetig an. Nachdem der Schock der ersten Wochen umfassenden Invasion überwunden war, erholten sich auch die Einlagen der Unternehmen recht schnell.

Die Experten des Central Banking Magazine hoben auch hervor, dass die NBU während des Krieges eine effektive Kommunikation mit der Öffentlichkeit, der Wirtschaft, den Teilnehmern des Finanzsystems und den Regierungsbehörden etablierte, welche dazu beitrug, eine Panik zu Beginn des Krieges zu vermeiden. Dadurch gelang es ein hohes Maß an Vorhersehbarkeit der Maßnahmen der Aufsichtsbehörde sowie das Vertrauen der Öffentlichkeit in das ukrainische Bankensystem aufrechtzuerhalten. Außerdem kommunizierte die NBU von den ersten Stunden der Großoffensive an mit ausländischen Partnern, um internationale Unterstützung zu gewinnen und den finanziellen Druck auf das Aggressorland zu erhöhen.

