SPÖ-Bayr: Entschädigung der Arbeiter*innen in Katar – Jetzt!

73. FIFA-Kongress in Kigali

Wien (OTS/SK) - „Ich unterstütze die Forderung von Amnesty International an die FIFA, dass die misshandelten Wanderarbeiter*innen, die für die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar gearbeitet haben, endlich entschädigt werden müssen“, fordert Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich des aktuell stattfindenden 73. FIFA-Kongresses in Kigali. ****

„Der heute stattfindende FIFA-Kongress in Kigali wäre eine gute Gelegenheit, das Richtige zu tun und einen konkreten Plan vorzulegen, wie die Arbeiter*innen entschädigt werden und darzulegen, wie mit der Regierung von Katar zusammengearbeitet wird, um sicherzustellen, dass Geschädigte schnell und hürdenlos zu den staatlichen Entschädigungsfonds und denen der FIFA Zugang erhalten“, so Bayr abschließend. (Schluss) up

