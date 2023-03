Totschnig: Wasser.Wander.Wunder-Weg in der Steiermark wird beim Neptun Staatspreis für Wasser mit dem Hauptpreis ausgezeichnet

Österreichs nachhaltigste Wasserprojekte wurden von Bundesminister Totschnig und den Neptun-Partnerinnen und Partnern mit dem Neptun Staatspreis für Wasser ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Die Preisträgerinnen und Preisträger des Neptun Staatspreises für Wasser stehen fest: Bundesminister Norbert Totschnig gab am 15. März 2023 mit den Partnerinnen und Partnern des Neptun Staatspreises für Wasser die Gewinnerprojekte in den fünf Kategorien WasserGEMEINDE, WasserWIEN, WasserFORSCHT, WasserBILDUNG und WasserKREATIV sowie die Gewinner des Hauptpreises bekannt.

„Jahr für Jahr engagieren sich viele Menschen, Institutionen und Unternehmen in Österreich mit Leidenschaft und innovativen Ideen für unsere wertvolle Ressource Wasser. Bereits seit 1999 werden diese Projekte mit dem Neptun Wasserpreis ausgezeichnet, heuer erstmals mit der höchsten Anerkennung - dem 1. Neptun Staatspreis für Wasser. Das unterstreicht die hohe Bedeutung der Ressource Wasser in Österreich und die hohe Qualität des Preises. Ausgezeichnet werden technische Innovationen, das große Engagement der Gemeinden für Wasser, wichtige Wasserbildungsprojekte und einzigartige Kunstwerke. Der Neptun Staatspreis für Wasser wird von der gesamten österreichischen Wasserszene getragen und heuer erstmals von allen neun Bundesländern unterstützt, was mich besonders freut. Ich gratuliere den Staats-Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich und hoffe, dass diese tollen Vorzeigeprojekte inspirieren und dazu motivieren, sich für den aktuell gerade so wichtigen sorgsamen Umgang mit der Ressource Wasser verstärkt einzusetzen,“ so Bundesminister Norbert Totschnig anlässlich der Preisverleihung des Neptun Staatspreises für Wasser.



Hauptpreis geht an Wasser.Wander.Wunder-Weg der Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd

In einem knappen Rennen konnte sich der Wasser.Wander.Wunder-Weg der Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd im öffentlichen Online-Voting durchsetzen und wurde somit mit dem Hauptpreis beim Neptun Staatspreis für Wasser ausgezeichnet.

Seit 30 Jahren versorgt die Zentral-Wasserversorgung Hochschwab Süd (ZWHS) den steirischen Zentralraum mit Trinkwasser bester Qualität aus der Hochschwabregion. Der Wasser.Wander.Wunder-Weg der ZWHS, mit seinen derzeit acht Erlebnisstationen, vermittelt den Besucherinnen und Besuchern auf spielerische Weise Wissenswertes zum Thema Trinkwasser und legt dabei großen Wert darauf, ein inklusiver Wassererlebnisort für alle zu sein.

Wolfgang Nöstlinger, Präsident der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW), unterstreicht den gesellschaftlichen Wert des Wanderweges: „Als Vertreter der Trinkwasserversorgung in Österreich ist es mir ein besonderes Anliegen, das Bewusstsein für den Umgang der Bevölkerung mit Trinkwasser gerade in Zeiten sinkender Grundwasserstände zu schärfen und das schafft unser Hauptpreisträger, der Wasser.Wander.Wunder-Weg mit viel Motivation und großartigen Ideen.“

Roland Hohenauer, Präsident des Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes (ÖWAV), gratuliert der Zentral-Wasserversorgung-Hochschwab Süd herzlich: „Der Wasser.Wander.Wunder-Weg zeigt sehr eindrucksvoll, wie man das Thema Wasser vor allem für Jugendliche und Kinder verständlich und kurzweilig aufbereiten kann. Danke für dieses Engagement und herzliche Gratulation zum Neptun Hauptpreis.“



Weitere Auszeichnungen für nachhaltige Forschung, Kunst und (Bewusstseins-)Bildung zu Wasser

In der Kategorie WasserFORSCHT wurde das Interreg-Projekt „Malšemuschel“ als Siegerprojekt ausgezeichnet. Dieses führt Fragestellungen zu Erosion, menschlich erhöhten Feinsediment- und Sandeinträgen, Gewässerökologie, Fischereiwirtschaft sowie Hochwasserschutz, Gewässermanagement und Klimawandelanpassung zusammen.

Der erste Platz in der Kategorie WasserKREATIV ging an die Schweizer Künstlerin Regina Hügli mit „Auf des Wassers Scheide – Lichtzeichnungen der europäischen Hauptwasserscheide“. Auf ihren fotografischen Langzeitbelichtungen wurde die unsichtbare Linie der europäischen Hauptwasserscheide durch Beleuchten in einer fulminanten künstlerischen Umsetzung sichtbar gemacht. Sie setzt sich darüber hinaus in einem großen Dialogprojekt unter dem Titel „Wasser teilen“ umfassend mit der Ressource Wasser gemeinsam mit Museen, Student*innen und weiteren wichtigen Stakeholder auseinander.

In der Kategorie WasserBILDUNG konnte sich die Marktgemeinde Öblarn mit dem „Wassererlebnis Öblarn“ durchsetzen. Das Demonstrationsmodell „Wassererlebnis Öblarn“ erhöht das Bewusstsein zu und die Sensibilisierung vor Naturgefahren und schafft eine spielerische Wissensvermittlung für alle Altersgruppen.



Kommunale Leistungen und Fotowettbewerb WasserWIEN

Die Kategorie WasserGEMEINDE steht ganz im Zeichen der Regionalität und würdigt Engagement rund ums Wasser auf kommunaler Ebene. Als WasserGEMEINDE 2023 wurde die Gemeinde St. Michael im Lungau mit Renaturierungen der Mur (Murinsel, Muraufweitung und Murmäander) ausgezeichnet. Durch diese gewässerökologischen Maßnahmen erscheint die Mur nach jahrzehntelanger Regulierung wieder in einem ursprünglicheren, naturnäheren Gewand.

In der Kategorie WasserWIEN belegte Lukas Ortner-Bast mit der Fotoaufnahme „Trinkbrunnen im Augarten“ den ersten Platz.



Über den Preis

Österreichs wichtigster Umwelt- und Innovationspreis für nachhaltige Wasserprojekte wird seit 1999 bereits vergeben und wurde dieses Jahr erstmals als Staatspreis ausgelobt und dem Gut Wasser die höchste Anerkennung von der Republik Österreich zu zollen. Ziel des Neptun Staatspreises für Wasser ist es, verstärktes Bewusstsein für die Wichtigkeit der Ressource Wasser zu schaffen und innovative Ideen zum schonenden Umgang mit dem kostbaren Nass zu unterstützen. Getragen wird der Neptun Staatspreis für Wasser vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML), der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW), dem Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) sowie den teilnehmenden Bundesländern, erstmals allen neun Bundesländern.

Für die einzelnen Kategorien übernehmen namhafte Sponsorinnen und Sponsoren Patenschaften: Die Stadt Wien / MA 31 – Wiener Wasser lobt die Kategorien WasserWIEN und WasserFORSCHT aus, die Privatbrauerei Zwettl übernimmt die Patenschaft für die Kunst-Kategorie WasserKREATIV. Für die Kategorie WasserBILDUNG hat die VERBUND AG die Patenschaft übernommen und die Kommunalkredit Public Consulting GmbH ist langjähriger Patin der Kategorie WasserGEMEINDE.

Über 560 Einreichungen sind diesmal beim Neptun Staatspreis für Wasser eingegangen, davon 280 in den drei mit je 5.000 € dotierten Fachkategorien: WasserFORSCHT, WasserBILDUNG und WasserKREATIV.

Nähere Infos zu den ausgezeichneten Projekten:

https://www.neptun-staatspreis.at/projekte/

Foto-Downloads https://transfer.tatwort.at/public.php?service=files&t=99cb5228ac373653f7fedc5b0996e3fe

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft

+43 1 71100 DW 606747

presse @ bml.gv.at

https://www.bml.gv.at/