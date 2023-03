Wegen des großen Vorjahreserfolgs heuer in elf Bezirken: AK-Ferienspaß für Kinder von AK-Mitgliedern kostenlos

Für Kinder von AK-Mitgliedern ist das Angebot kostenlos AK-Präsident Andreas Stangl 1/3

Im vergangenen Jahr haben wir dieses Angebot zum ersten Mal in zwei Bezirken getestet. Mit großem Erfolg. Darum gehen wir jetzt einen Schritt weiter und bieten den Ferienspaß in elf Bezirken an AK-Präsident Andreas Stangl 2/3

Mit dem Ferienspaß möchten wir den berufstätigen Eltern helfen, Arbeit und Familie besser unter einen Hut zu bekommen AK-Präsident Andreas Stangl 3/3

Linz (OTS) - Im vergangenen Jahr hat die AK Oberösterreich ihren Mitgliedern zum ersten Mal eine actionreiche Kinderbetreuung in den Sommerferien angeboten, den AK-Ferienspaß. Damals in den beiden Bezirken Perg und Gmunden, heuer wegen des großen Erfolgs in neun weiteren Bezirken. Von 21. bis 25. August sowie von 28. August bis 1. September 2023 können sich die Kids so richtig austoben, ihre Kreativität zeigen oder Spannendes erleben. „ Für Kinder von AK-Mitgliedern ist das Angebot kostenlos “, betont AK-Präsident Andreas Stangl.

Der Sommer ist zwar noch in weiter Ferne, aber für viele Eltern und Alleinerziehende stellen sich jetzt schon wieder die alljährlichen Fragen: Wie überbrücke ich bloß neun Wochen Sommerferien? Wie beschäftige ich meine Kinder so lange? Und wo gibt es kostengünstige Angebote? Die Antwort auf all diese Fragen ist der AK-Ferienspaß.

„ Im vergangenen Jahr haben wir dieses Angebot zum ersten Mal in zwei Bezirken getestet. Mit großem Erfolg. Darum gehen wir jetzt einen Schritt weiter und bieten den Ferienspaß in elf Bezirken an “, sagt AK-Präsident Andreas Stangl, und zwar in: Braunau, Eferding, Freistadt, Gmunden, Kirchdorf, Linz-Land, Perg, Ried, Rohrbach, Steyr und Wels, jeweils von 21. bis 25. August sowie von 28. August bis 1. September 2023. Buchbar ist das Angebot, das sich an Kinder von 7 bis 11 Jahren richtet, nur wochenweise. Für Kinder von AK-Mitgliedern ist das Angebot kostenlos. Für Kinder, deren Eltern keine AK-Mitglieder sind, kostet die ganze Woche 250 Euro pro Kind. Das Mittagessen ist im Preis inkludiert.

Kooperationspartner der AK ist die VHS Oberösterreich. Betreut werden die Kinder von Montag bis Donnerstag zwischen 7:30 und 17 Uhr und am Freitag von 7:30 bis 14 Uhr, jeweils von zwei ausgebildeten Pädagogen/-innen pro Gruppe. Das Programm ist bunt und vielfältig: Besuche bei Feuerwehr, Polizei und Rettung stehen ebenso auf dem Programm wie Klettern, Bouldern, Tanzen, Sport, Ausflüge auf den Bauernhof bis hin zu Clown- und Film-Workshops.

„ Mit dem Ferienspaß möchten wir den berufstätigen Eltern helfen, Arbeit und Familie besser unter einen Hut zu bekommen “, sagt AK-Präsident Andreas Stangl. Die Anmeldung ist ab sofort und bis 12. April 2023 möglich.

Infos und Anmeldung:

AK-Ferienspaß vom 21.8. bis 1.9. | Arbeiterkammer Oberösterreich









Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich - Kommunikation

Mag. Dominik Bittendorfer

+43 (0)50 6906 2191

dominik.bittendorfer @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at