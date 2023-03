BASIS.KUNSTMESSE am Otto-Wagner-Areal 2023

Bildende Kunst im Jugendstiltheater

Wien (OTS) - Grafisch sensible Tuschezeichnungen über den menschlichen Körper, Schiffsmodelle in Glasflaschen, bunte, Fernweh anregende Berglandschaften, abstrakte Skulpturen aus Holz und noch mehr, werden ein Wochenende lang im denkmalgeschützten Jugendstiltheater umsonst zu betrachten sein. Viele der Arbeiten der insgesamt 25 autodidaktischen Wiener Künstler:innen können zudem vor Ort erworben werden.



Mehr als 100 Jahre nach dem Bau wird das Otto-Wagner-Areal von einer rein medizinischen Nutzung zu einem Raum für Kreativität, Kultur und Freizeit. Die BASIS.KUNST.MESSE ist eines der ersten öffentlichen Kulturevents auf dem historischen Areal südlich der Steinhofgründe. Somit wird neben der vielfältigen Kunst auch die exklusive Möglichkeit geboten, diesen neu entstehenden Kultur- und Wissenschaftsraum im Zuge der angebotenen Führungen zu erkunden. Auf der BASIS.KUNSTMESSE vom 23. bis 25. März treffen Spaziergänger:innen auf Kunstbegeisterte und nutzen den Raum zum Denken, Gedenken sowie für Visionen, Ruhe, Austausch, Erholung, Neugier, Kreativität und vieles mehr. Neben der festlichen Vernissage mit Livemusik von „SaxTon“ steht noch ein Vortrag zum Thema "NFTs und digitale Kunstproduktion" sowie ein Workshop mit dem Titel „Zeichnen in Bewegung“ der Kunst VHS am Programm.



Kuratiert wurde die Ausstellung von einer fünfköpfigen Frauen-Fachjury, bestehend aus Judith Fegerl, Lektorin an der Universität für angewandte Kunst, Mo Häusler, künstlerische Leitung des Lehrgangs für Malerei in der KunstVHS, sowie Monika Reif, ehemalige Direktorin der VHS Alsergrund, Währing und Döbling, Nora Bachel, Wiener Künstlerin und Kunstsammlerin und der Künstlerin und Grafikerin Ewa Kaja.



BASIS.KULTUR.WIEN ist Dachverband für über 300 Mitgliedsvereine und unterstützt sowohl Aktivitäten von autodidaktischen Künstler:innen aller Altersgruppen als auch Projekte der reichhaltigen Wiener Kunst- und Kulturszene. Der Fokus der eigenen Initiativen sowie der Vernetzungsaktivitäten liegt auf dezentraler Kulturarbeit und der Bereitstellung diverser, in Eigenregie oder Kollaboration kuratierter und umgesetzter Kunst- und Kulturangebote für alle Bewohner:innen und Besucher:innen Wiens.

Mehr Informationen: https://kulturvorort.at/basiskunstmesse

Vernissage und Eröffnungsempfang: 23. März 17:00 bis 21:00 Uhr

Messetage: 24. und 25. März 11:00 - 19:00 Uhr

Wo: Jugendstiltheater im Otto-Wagner-Areal, Baumgartner Höhe 1, 1140 Wien

Eintritt frei!

