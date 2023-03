Marlabs ernennt Usha Jamadagni zum Chief Delivery Officer

Piscataway, New Jersey, und Bangalore, Indien, 16. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die Branchenveteranin soll die Bereitstellung digitaler Lösungen für globale Kunden anführen

Marlabs Innovation LLC, das internationale Unternehmen für digitale Lösungen, gab heute die Aufnahme von Usha Jamadagni in die Geschäftsführung von Marlabs als Chief Delivery Officer (CDO) bekannt.

Usha wird Marlabs' globales Liefer- und Betriebswesen leiten und sich für nachhaltiges Wachstum und Rentabilität einsetzen, mit einem starken Fokus auf die Mitarbeiter. Sie verfügt über mehr als ein Vierteljahrhundert Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in den USA und in Indien. Vor Marlabs war Usha Managing Director bei Accenture India.

Usha hat zuvor mit Fortune-500-Unternehmen im Bereich intelligente Cloud und Infrastruktur gearbeitet. Usha, die in der Branche für ihre Führungsqualitäten, ihre Kommunikationsfähigkeit, ihr Verhandlungsgeschick und ihre soziale Kompetenz geschätzt wird, hat einen Bachelor-Abschluss in Elektronik und Kommunikationstechnik von der Universität Mysore und einen Master-Abschluss in Informatik von der PACE University, New York.

„Wir freuen uns, Usha in unserer Marlabs-Familie willkommen zu heißen und die nächste Phase unserer Wachstumsreise einzuleiten. Usha ist eine visionäre Führungspersönlichkeit, und ihre umfassende Erfahrung bei der Bereitstellung digitaler Lösungen wird entscheidend dazu beitragen, die Talente von Marlabs zu motivieren, Spitzenergebnisse zu erzielen. Wir freuen uns darauf, unsere globale Lieferkompetenz in den kommenden Monaten zu skalieren. Das Timing hätte nicht besser sein können", sagt Todd Keller, COO von Marlabs.

„Ich finde es großartig, Teil eines Unternehmens zu sein, in dem Kultur und Werte hoch im Kurs stehen und das auf dem Weg ist, der Partner der Wahl für digitale Lösungen zu werden. Die Begeisterung ist spürbar, denn Marlabs ist auf dem Weg in die digitale Welt und strebt nach beschleunigtem Wachstum und Möglichkeiten auf verschiedenen Kontinenten. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand und der Geschäftsleitung bei der Entwicklung einer erstklassigen Lieferorganisation", so Usha.

Informationen zu Marlabs

Marlabs ist ein Unternehmen für digitale Lösungen, das sich auf intelligente Automatisierungsdienste spezialisiert hat und führenden Unternehmen auf der ganzen Welt dabei hilft, ihre Abläufe schlanker zu gestalten, mehr Kundennähe zu schaffen, Daten in Entscheidungen umzuwandeln, Risiken im Cyberspace zu minimieren, Altsysteme zu verbessern und neue Chancen sowie digital gesteuerte Umsätze zu erfassen. Es bietet Digital-First-Strategie- und Beratungsdienstleistungen, schnelle Lösungsinkubation und Prototyping sowie agile technische Entwicklung von digitalen Lösungen an. Marlabs hat seinen Hauptsitz in New Jersey und Niederlassungen in den USA, Deutschland und Indien.

