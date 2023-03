Klimaschutzministerium – Landschaftsplanung: Katharina Lengauer ist FEMtech-Expertin des Monats

Die FEMtech-Initiative des Klimaschutzministeriums fördert Frauen in Forschung und Technologie und setzt sich für Chancengleichheit ein.

Wien (OTS) - Katharina Lengauer ist unsere FEMtech-Expertin des Monats März. Die studierte Landschaftsarchitektin ist seit Juni 2022 Geschäftsführerin des Swietelsky-Tochterunternehmens hennerbichler naturdesign. FEMtech ist eine Initiative des Förderprogramms Talente des Klimaschutzministeriums, welches seit 2005 Auszeichnungen vornimmt, um die Leistungen von Frauen im Forschungs- und Technologiebereich besser sichtbar zu machen.

Hennerbichler naturdesign ist einer der führenden Gartenbaubetriebe Österreichs, bei dem hochwertige Außenanlagen für den privaten als auch den gewerblichen Sektor geplant und gebaut werden. Eine Besonderheit im Unternehmen sind Naturpools, die eine nachhaltige Variante des herkömmlichen Chemiepools darstellen. Das Wasser kann dabei ganzjährig im Becken belassen werden, wodurch der hohe Wasserverbrauch für die jährliche Neubefüllung wegfällt. Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Dach- und Fassadenbegrünung, welche im Sinne des nachhaltigen Bauens ein allgegenwärtiges Thema darstellt. Hier arbeitet hennerbichler naturdesign aktuell an einem Forschungsprojekt in Kooperation mit der Firma Hengl und der Universität für Bodenkultur Wien, um die Zertifizierung von Dachsubstraten, welche Recyclingstoffe beinhalten, voranzutreiben.

Bereits während ihres Bachelorstudiums der Landschaftsplanung und -architektur an der Universität für Bodenkultur Wien absolvierte Lengauer ein Arbeitspraktikum bei hennerbichler naturdesign – damals noch Garten Hennerbichler. Seitdem ist sie dort in verschiedenen Funktionen tätig. Mit Juni 2022 hat sie die Geschäftsführung übernommen. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in der Weiterentwicklung des Unternehmens inklusive einer sicheren Positionierung der Marke hennerbichler naturdesign am Markt. Dabei ist sie auch für Marketingstrategien, die Einführung neuer Produkte sowie Prozesse und Abläufe zuständig und vertritt in Zusammenarbeit mit dem Verkaufs- und Bauleitungsteam das Unternehmen nach außen.

Zudem ist Lengauer für die operative Führung aller Mitarbeiter:innen in Absprache und mit Unterstützung der internen zweiten Führungsebene verantwortlich, wodurch täglich viele Gespräche entstehen. „Die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Menschen und die stetige Abwechslung sind das Schönste an meinem Job“, so Lengauer über ihre Arbeit. Außerdem gefällt ihr, dass ihre Tätigkeiten abwechslungsreich sind und kein Tag dem anderen gleicht. Da sie selbst bei hennerbichler naturdesign lange in der Planung und im Verkauf gearbeitet hat, versucht sie sich nach wie vor möglichst aktiv in das Tagesgeschäft einzubringen. Deshalb nimmt sie an vielen internen wie externen Besprechungen und Terminen teil. Zudem hat Lengauer eine repräsentative Funktion inne, die sie beispielsweise über Pressetermine, Eröffnungsfeiern oder andere Ladungen wahrnimmt.

„Da die Baubranche nach wie vor ein sehr männerdominierter Sektor ist, bin ich sehr stolz darauf, dass ungefähr ein Drittel meiner Belegschaft weiblich ist. Was mich besonders freut, ist, dass dies nicht nur das Büropersonal, sondern auch die Mitarbeiter:innen auf der Baustelle betrifft. Erwähnenswert ist auch, dass vor allem Frauen in Führungspositionen sind – vier von fünf Abteilungen werden von Frauen geführt“, so Lengauer über den Frauenanteil bei hennerbichler naturdesign.

Ihr frühes Interesse an Natur und Architektur wurde mit ihrem Studium der Landschaftsplanung und -architektur an der Universität für Bodenkultur Wien gefördert und intensiviert. Die Ausbildung zur Landschaftsarchitektin hat sie als perfekte Mischung zwischen theoretischem Wissen und praxisnahem Arbeiten empfunden. Die vielen Schwerpunkte hinsichtlich Pflanzen, deren Verwendung, Architektur und Gestaltung rundeten das Studium für sie optimal ab.

