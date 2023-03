VP-Mahrer ad Klubklausur der Wiener SPÖ: Arbeiten statt streiten!

Bürgermeister Ludwig muss Streit schlichten statt für die Wienerinnen und Wiener zu arbeiten

Wien (OTS) - Auch am zweiten Tag der Klubklausur der Wiener SPÖ stehen statt einer konstruktiven Arbeit für Wien weiterhin Streit und Intrigen auf der Tagesordnung. Aufgrund des heutigen Showdowns zwischen Joy Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil im SPÖ Parlamentsklub musste Bürgermeister Michael Ludwig sogar seine Klubklausur im burgenländischen Frauenkirchen vorzeitig verlassen.

„Statt sich um die Probleme der Wienerinnen und Wiener zu kümmern, muss Ludwig ständig die parteiinternen Streitigkeiten schlichten“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer. „Teuerungen, Integrationsprobleme, Arbeitskräftemangel, die Serie an Skandalen bei Wien-Energie, den Volkshochschulen und dem Kontrollversagen der Kindergarten-Förderung – nur einige Beispiele der langen Liste an Problemen, die die Stadtregierung endlich in Griff bekommen muss. Doch anstatt an Lösungen zu arbeiten, stehen die SPÖ-internen Intrigen im Mittelpunkt“, so Mahrer abschließend.

