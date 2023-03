Weltraumbehörde beauftragt DPU

Clean Air in Space

Krems (OTS) - Die Danube Private University (DPU) in Krems, Niederösterreich, freut sich über ein nächstes spannendes Projekt, denn die Europäische Weltraumbehörde ESA hat eine Machbarkeitsstudie für ein innovatives Luftreinigungssystem (CLAIS - Clean Air in Space) für Weltraumstationen beauftragt. Auftragnehmer ist ein Konsortium von drei Partnern (Bucher Solutions GmbH, Villinger GmbH, Danube Private University GmbH), wobei die DPU, vertreten durch Dr. Erich Kny und Univ.-Prof. Dr. Christoph Kleber, der akademische medizinische Partner ist.

Die Machbarkeitsstudie wird von März bis September 2023 durchgeführt. Bei Erfolg der Machbarkeitsstudie wird die Fertigung eines Prototyps mit ausgedehnten terrestrischen Tests veranlasst und dann eine Erprobung im Weltraum durchgeführt, bevor das System zum Einsatz in einer Weltraumstation kommen kann. Entwicklungspartner für die weiteren Phasen von CLAIS wird Airbus Defence & Space in Friedrichshafen sein, das bereits ACLS (Advanced Closed Loop System) entwickelt und geliefert hat, ein fortschrittliches Lebenserhaltungssystem zur Luftreinigung von CO2 und zur Sauerstoffproduktion für die Internationale Raumstation (ISS). Die Entwicklung des Luftreinigungssystems CLAIS geht zurück auf die Entwicklungserfolge im H2020 Projekt Clean Air an dem die DPU mit medizinischer Fachexpertise und ausgedehnten Testserien bereits maßgeblich beteiligt war.

Rückfragen & Kontakt:

Danube Private University (DPU) - Fakultät Medizin/Zahnmedizin

Sandra Schöllbauer

Assistenz im Büro Direktor Wagner

0043 (0) 676 8424 19370

Sandra.schoellbauer @ dp-uni.ac.at

www.dp-uni.ac.at