In 75 Tagen! 3x3 Weltmeisterschaft 2023 steigt auf Wiener Rathausplatz

Von 30. Mai bis 4. Juni 2023 spielen Österreichs 3x3-Basketballer:innen in einem 3.000er-Stadion im Herzen der Bundeshauptstadt gegen die Besten der Welt!

Wien (OTS) - Österreich ist von der 3x3-Landkarte schon lange nicht mehr wegzudenken. Bei der Olympiaqualifikation 2021 und der Europameisterschaft 2022 in Graz gelang es zweimal hintereinander, Basketballevents zu veranstalten, die für Furore gesorgt haben. Jetzt erhielt Österreich den Zuschlag für das größte 3x3-Turnier der Welt: Von 30. Mai bis 4. Juni 2023 steigt die FIBA 3x3 Weltmeisterschaft presented by win2day! Und diese wird alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Denn diesmal spielen die größten 3x3-Stars in der Bundeshauptstadt – und zwar mitten am Wiener Rathausplatz. In genau 75 Tagen heißt es: #ViennaBalling!



Im Rücken das imposante Wiener Rathaus, vor der Brust das historische Burgtheater und mittendrin eine sechstägige Basketballparty. Bis zu 3.000 Plätze wird allein das 3x3-Stadion umfassen, in dem die Weltstars von 30. Mai bis 4. Juni 2023 um den begehrten WM-Titel kämpfen. Und zwar den ganzen Tag: 20 Nationen pro Geschlecht kämpfen von früh bis spät um Siege, die Highlight-Spiele werden bis 22.30 Uhr den Rathausplatz unter Flutlicht zum Beben bringen werden. Insgesamt werden täglich 15.000 Menschen in der Arena und auf der großen Fan-Zone erwartet, in der sich alles um Basketball und die urbane Street-Culture drehen wird. Auch gastronomisch: Bei zahlreichen Food-Trucks und Bars werden die Besucher mit köstlichem Street-Food versorgt.

„Seit Jahren sind die 3x3-Events in Österreich der internationale Goldstandard. Außerdem haben wir uns mit starken Leistungen als Top-Nation etabliert. Jetzt die WM im eigenen Land austragen zu können, ist die Belohnung für die harte Arbeit der letzten Jahre“, sagt Basketball-Austria-Präsident Gerald Martens, der sich sicher ist: „Diese Weltmeisterschaft wird das größte Basketballspektakel, das heimische und internationale Fans je erlebt haben.“ Das das mitten in Wien möglich ist, ist alles andere als selbstverständlich. „Hier gebührt ein riesiger Dank der Stadt Wien und dem Bundesministerium für Sport sowie unseren Partner, allen voran Hauptsponsor win2day, ohne die ein Event dieser Größenordnung nicht möglich wäre“, sagt Martens.

Freier Eintritt: Ein Basketballfest für wirklich alle

Ein wesentlicher Bestandteil des kometenhaften Aufstiegs der 3x3-Basketballszene in Österreich war von Anfang, dass die Jugend für die relativ neue Sportart begeistert werden konnte. „Wir haben viel investiert, damit noch mehr Kinder und Jugendliche mit dem schönsten Sport der Welt in Kontakt kommen und die vielen heimischen Talente gefördert werden. Diese Heim-WM ist für mich eine logische Fortsetzung dieses Kurses“, erklärt Wiesmann.

Gemeint ist damit die Tatsache, dass in der noblen Wiener Innenstadt zwar Superstars aus 40 Mannschaften um Goldmedaillen kämpfen, aber dennoch wirklich alle live dabei sein können. Denn: Der Eintritt ist frei! Die Plätze im Stadion werden nach dem „First-Come-First-Serve-Prinzip“ vergeben. Früh kommen wird also notwendig sein, um einen Platz im Stadion zu ergattern. „Wir rechnen mit einem großen Ansturm. Bereits in Graz überstieg die Nachfrage nach Tickets die verfügbaren Plätze. In Wien, am besten Event-Platz des Landes, wird das noch einmal eine ganz andere Nummer“, prognostiziert Wiesmann. Wer sicher gehen will, dass er die Stars hautnah erleben will, kann sich unter www.3x3wm.at einen der wenigen Reserved-Seats im Stadion sichern. Wer es ganz exklusiv will, kann die FIBA 3x3 Welmeitsterschaft presented by win2day auch in der riesigen VIP-Area erleben – auf der VIP-Tribüne oder sogar in einer der streng limitierten Logen.

NBA-Star geigt in Wien auf!

Besonders wenn österreichische Aushängeschilder wie Matthias Linortner oder Anja Fuchs-Robetin um Körbe kämpfen, wird es im Herzen Wiens rundgehen. Aber auch Teams wie die USA, die bei den Herren wohl den ehemaligen NBA- und College-Star Jimmer Fredette im Aufgebot haben werden, Titelverteidiger Serbien, Olympia-Sieger Lettland oder die 3x3-verrückte Mongolei werden am Rathausplatz für Spektakel sorgen. Wann welche Nation in Wien aufgeigt, wird Anfang April feststehen: Dann steht der Spielplan!

Das Motto der Basketballparty für alle beschränkt sich übrigens nicht nur auf die Spiele im Stadion. Bei der FIBA 3x3 Weltmeisterschaft presented by win2day werden am Rathausplatz mehrere Courts aufgebaut, auf denen immer was los sein wird. 3x3 KnabberNossi School Jam, ein 3x3-Turnier der Rollstuhl-Basketballer und ein 3x3-Exhibition der Austrian College Sports League (ACSL): Die gesamte Basketball-Familie wird am Rathausplatz dabei sein. Auch die Fans werden bei zahlreichen Mitmach-Stationen ihre 3x3-Skills unter Beweis stellen können, ehe sich das große Basketball-Fest zu den Official Partys fast täglich in die Wiener Nachtclubs verlagert!

