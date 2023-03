SPÖ-Klubtagung (4): Bewegte Zeiten für Gesundheits- und Kulturbereich

Wien (OTS/RK) - Die Corona-Pandemie habe sowohl im Gesundheitsbereich als auch bei Kunst und Kultur massive Auswirkungen gehabt, sagten die Stadträte Veronica Kaup-Hasler und Peter Hacker unisono beim Arbeitspanel am zweiten Tag der Klubtagung des SPÖ-Rathausklubs. Die Extreme waren „voller Betrieb“ und „gähnende Leere“. Zwar sei mittlerweile etwas Normalität eingekehrt. Dennoch könne man auch jetzt Lehren für die Zukunft ziehen.

Kulturstadträtin Kaup-Hasler: „Künstlerische Arbeit ist Arbeit und muss fair entlohnt werden“

„Künstlerische Arbeit ist Arbeit und die Rahmenbedingungen müssen so ausgestaltet sein, dass faire Entlohnung für diese Arbeit auch möglich ist“, fasste Veronica Kaup-Hasler ihre Strategie als Kulturstadträtin zusammen. Daher sei es nötig gewesen, mehr Geld im Bereich der Kunst und Kultur in die Hand zu nehmen, um dieses Fair Pay-Programm auch umsetzen zu können. Um alle unterschiedlichen Branchen unter einen Hut zu bringen, sei ein ständiger Austausch mit allen Beteiligten nötig gewesen, so Kaup-Hasler. Dies sei ein stetiger Prozess und stetige Arbeit. Sie verwies dabei auf das „weltweit einzigartige“ Wiener Arbeitsstipendium in den Bereichen Literatur, Performance, Film, Komposition, Theater und Bildende Kunst. Künstler*innen könnten hierbei um Stipendien ansuchen und erhalten bis zu 1.500 Euro monatlich. 84 Künstler*innen seien aktuell im Bezieher*innenkreis – insgesamt nehme die Stadt Wien dafür 1,5 Millionen Euro in die Hand.

Kunst sei zudem ein Grundrecht der Menschen, so Kaup-Hasler. Dem trage der Kultursommer Rechnung, der allen Wiener*innen ein niederschwelliges Angebot mache, Kunst und Kultur zu erleben. Dieser wurde während der Pandemie entwickelt und sei, wie die Zahlen zeigen würden, ein Erfolgsprojekt. Man könne Kultur nicht bloß an „neoliberalen Kriterien“ messen. Es brauche gerade dann, wenn bis heute krankheits- und covidbedingt Vorstellungen abgesagt werden müssten, „viel Geduld“, so die Kulturstadträtin. Theaterbesuche seien mittlerweile für viele Menschen nicht erschwinglich, berichtete Kaup-Hasler weiter. Davon zeuge auch die Tatsache, dass die kostenlosen bzw. kostengünstigen Kultursommer-Angebote für 56 Prozent der Besucher*innen die einzigen kulturellen Veranstaltungen seien, die diese im Sommer besucht hätten.

Insgesamt fokussiere die Wiener Kulturstrategie auf Diversität und Gleichberechtigung, Fair Pay und soziale Absicherung, eine krisenresiliente Kulturszene, zugängliche kulturelle Infrastruktur, leistbare Angebote, eine Gedenk- und Erinnerungskultur, Klimaverträglichkeit sowie Digitalisierung. Neben sieben kulturellen „Ankerzentren“, die es aktuell in Wien gibt, sollen weitere kulturelle Nahversorger die Kunst und Kultur in weitere Stadtteile bringen.

Gesundheitsstadtrat Hacker: „Zusammenhalt ist die DNA der Wiener Sozialpolitik“

„Die Frage, wie ein Leben in prekären Verhältnissen zu bestehen sei, sei auch außerhalb der Kunst- und Kulturszene ein drängendes“, sagte Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker. Egal, ob jemand auf der Bühne stehe oder „Schnitzel mit dem Fahrrad“ ausfahre – die Teuerung treffe alle diese prekär Beschäftigten gleich – und „ungleich mehr als bessergestellte Menschen in unserer Gesellschaft“, so Hacker. Daher sei auch der Wohnbonus, der gestern präsentiert wurde, so wichtig. Sehe man sich die Statistiken an, so werde klar, dass die Teuerung Menschen mit niedrigen Einkommen härter treffe als andere. Jene mit Einkommen, die sich um die Mindestpension bewegen, zahlten 36 Prozent ihres Einkommens allein fürs Wohnen, während es bei den obersten 10 Prozent nur 19 Prozent seien. „Wir intervenieren sinnvoll bei der unteren Hälfte der Einkommen“, führte Hacker aus. Neben Armutsbetroffenen gebe es auch immer mehr Armutsgefährdete, sagt der Gesundheitsstadtrat.

Daher sei auch der Energiebonus 22 ein „geniales Instrument“ gewesen, so Hacker. Es seien 620.000 Anträge bearbeitet worden, bei den allermeisten seien bereits vier Tage später die 200 Euro am Konto gewesen. Dieser Energiebonus werde auch 2023 wieder ausgerollt. Und auch heuer würden mit dem Wohngeld im Juli zwei Drittel der Wiener Haushalte Unterstützungen seitens der Stadt erhalten. „Dieser Zusammenhalt ist die DNA für die wir in Wien stehen. Ein Zusammenhalt mit denen, die es schwer haben“.

In allen Berufssparten herrsche ein Arbeitskräftemangel – auch im Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich. Quer durch alle Felder sei der Bedarf sehr groß. Dies sei eine Herausforderung, der man sich stelle, so Hacker. Er bezeichnete den Sozial- und Gesundheitsbereich als eine „riesige und wichtige Ausbildungsmaschine“. Allein der Wiener Gesundheitsverbund bilde beispielsweise 1.250 Ärzt*innen und 1.500 Assistenzberufe aus. Auch tausende Praktikant*innen seien in den letzten Jahren durch die verschiedenen stadtnahen Häuser gegangen. Aber auch dies reiche angesichts der aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt nicht aus, sagte Hacker. Daher werde Wien bis 2024 die Ausbildungsplätze bei den Assistenzberufen verdoppeln, bis 2027 würden auch jene im diplomierten Bereich eine Verdoppelung erfahren, kündigte der Gesundheitsstadtrat an. Dies sei nötig, da die Frage der medizinischen Versorgung eine sehr drängende sei. „Im ganzen Land finden die Menschen keinen Arzt für banalste Untersuchungen“, so Hacker. Dies werde im kommenden Jahr eine der wichtigsten Herausforderungen in der Gesundheitspolitik sein, so der Stadtrat abschließend. (Forts.) jaz/kri

