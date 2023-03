Hammer/Grüne: Rekordbudget für Photovoltaik-Ausbau

Knapp 600 Millionen Euro und Verbesserungen der Förderbestimmungen für Photovoltaikanlagen setzen wichtige Schritte in eine erneuerbare Energiezukunft

Wien (OTS) - „Das vergangene Jahr hat uns nicht nur verdeutlicht, wie verwundbar uns unsere Abhängigkeit von fossilen Energien macht, sondern es hat uns auch gezeigt, dass die Menschen in Österreich Teil der Energiewende sein wollen. Mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz und der dazugehörigen Förderoffensive haben wir den Ausbau Erneuerbarer Energien massiv vorangetrieben und verzeichneten einen Rekordzubau an installierter Photovoltaik-Leistung. Mit verbesserten Förderbestimmungen und einem Rekordbudget von knapp 600 Millionen Euro für die Photovoltaik gehen wir den Weg in eine klimafreundliche Energiezukunft konsequent weiter“, freut sich Lukas Hammer, Energiesprecher der Grünen, über die heute von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler veröffentlichte Verordnung.

Vor dem Hintergrund der fossilen Abhängigkeit und dem großen Ansturm auf die Photovoltaik-Förderungen im vergangenen Jahr wurden die ohnehin hohen Fördermengen des vergangenen Jahres für 2023 erneut erhöht. „Wir haben gesehen, dass das Rekordbudget des letzten Jahres bei dem enormen Andrang nicht ausgereicht hat und viele Menschen am Ende keine Förderung bekommen haben. Auf diese Situation haben wir reagiert und konnten für dieses Jahr noch nie dagewesene Mittel erreichen. Alleine für die Photovoltaik stehen heuer 596 Millionen Euro zur Verfügung“, betont Hammer.

328 Millionen Euro davon entstammen den Fördermitteln im Rahmen des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes, die restlichen 268 Millionen Euro werden aus einem zusätzlichen Fördertopf des Klima- und Energiefonds bereitgestellt. Der erste Fördercall startet am 23. März mit der Photovoltaik und der Wasserkraft, im Mai folgen Windkraft- und Biomasseanlagen. „Neu ist dieses Jahr auch, dass Privatpersonen auch nach Beginn der Arbeiten einen Förderantrag stellen können. Der Erstantrag ist aber jedenfalls vor der Inbetriebnahme der Anlage einzureichen. Damit wollen wir insbesondere Antragsteller:innen, die letztes Jahr keinen Platz im Fördertopf gefunden haben, abfedern und Projekte, die sich bereits in der Umsetzung befinden, fördern“, erläutert Hammer.

„Was mich besonders freut, ist, dass wir mit der Verordnung weitere Erleichterungen für Antragsteller:innen schaffen konnten und somit auch abgelehnte Anträge aus dem vergangenen Jahr berücksichtigen können. Das diesjährige Budget ist außerdem ein richtiger Boost für die Energiewende und zentral für den Ausbau heimischer Erneuerbarer“, betont Hammer abschließend.

