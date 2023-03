Bezirksmuseum 21: Kammermusik mit Weitz und Saeki

18. März (18.00 Uhr), Spende: 15 Euro, Info: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ konnte 2 international musizierende Künstler für ein Gastspiel im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) verpflichten: Am Samstag, 18. März, bringen der Violinist Konstantin Weitz und die Pianistin Kaori Saeki ein stimmungsvolles Programm mit ausgewählten Werken von Brahms, De Falla, Paganini, Theodorakis und Veracini zu Gehör. Von Wien, London und Moskau bis Helsinki war Weitz überall die Gunst des Publikums beschieden. Saeki begeisterte zum Beispiel die Zuhörer*innen in New York. Die Besucher*innen des Konzerts im Festsaal des Museums werden um fixe „Eintrittsspenden“ (pro Person: 15 Euro) gebeten. Beginn des Kammermusik-Abends ist um 18.00 Uhr. Information und Karten-Reservierung: Telefon 271 96 24 (Obfrau Eva Krapf) bzw. E-Mail: eva.krapf@gmx.at.

Auskünfte über sonstige Kultur-Termine in den Museumsräumen im „Mautner Schlössl“ erteilt der auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Kontaktaufnahme mit dem Bezirkshistoriker via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Geiger Konstantin Weitz: www.konstantinweitz.com

Pianistin Kaori Saeki: https://kaorisaeki.jimdofree.com

Freunde der Beethoven-Gedenkstätte: www.beethoven-gedenkstaette.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

