Mitmachen beim virtuellen „Schmetterlings Run“ von „Natur im Garten“ am 25. März

Wichtiger Beitrag für Erhalt der Artenvielfalt

St. Pölten (OTS) - Schmetterlinge sind mit ihrer Farbenpracht und Zartheit wunderschöne, bezaubernde Geschöpfe und zählen wohl zu den hübschesten Gartenbesuchern unserer heimischen Tierwelt. Sie haben von der Raupe bis zum Falter eine hohe und breite ökologische Bedeutung und spielen für das Ökosystem, in dem sie leben, eine enorm wichtige Rolle. „Unser Bundesland als ökologisches Gartenland Nummer 1 startet daher am ersten Frühlingssamstag, 25. März, den virtuellen ‚Schmetterlings Run‘ und schafft dadurch Bewusstsein und konkrete Taten für unsere gefährdeten Tierarten. Alle Landsleute sind aufgerufen, einzeln, als Familie oder Gruppe gemeinsam zu laufen, zu wandern oder gemütlich zu spazieren“, so Christa Lackner und Matthias Wobornik, Geschäftsführer der NÖ-Umweltbewegung „Natur im Garten“. Dabei bleiben die Strecke und Entfernung jeder und jedem selbst überlassen. Einzig ein aktiver Tag in der Natur zählt. Geschäftsführerin Christa Lackner und Geschäftsführer Matthias Wobornik meinen dazu: „Anmelden – bewegen – eintragen – gewinnen:

Bewegen wir uns am ersten Frühlingssamstag gemeinsam für den Artenschutz und die Vielfalt in unseren Gärten. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können eine Futterstelle für Schmetterlinge anlegen und damit Lebensraum und Nahrungsquellen schaffen.“

Für jede Teilnahme stellt „Natur im Garten“ das Samensackerl „Schmetterlingsparadies“ zur Verfügung. Die daraus wachsenden Pflanzen sind Futterstellen und Lebensraum für Raupen und Falter. Die Samen können am Balkon oder auf der Terrasse in eigenen Trögen oder Kisterln angesät werden. Im Garten eignet sich eine freie Erdfläche von ein bis zwei Quadratmetern besonders gut. Der Erhalt der Artenvielfalt ist in Siedlungsgebieten dadurch unumstritten. „Motivieren wir möglichst viele Landsleute, sich für Lebensräume der Schmetterlinge zu bewegen. Ein unschlagbares Angebot für den Erhalt der Artenvielfalt direkt vor der eigenen Haustüre“, ergänzen Lackner und Wobornik.

Unter allen Teilnehmenden werden gärtnerische Preise verlost. Unter allen eingesendeten kreativen Verkleidungen beim Schmetterlings Run winken „Natur im Garten“ Überraschungspakete. Wir freuen uns auf ein Foto mit Schmetterlingsflügeln, bemalten T-Shirts, geschminkten Gesichtern oder Schmetterlingskostümen. Die Registrierung erfolgt bis am Vortag, 24. März, über die Website www.naturimgarten.at.

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilen ihren „Schmetterlings Run“-Moment in den Sozialen Medien: Zeigen Sie uns Ihren Schmetterlings Run Moment mit dem Hashtag #schmetterlingsrun und #naturimgarten.

Weitere Informationen gibt es bei „Natur im Garten“, Pressesprecher Franz-Xaver Hebenstreit, Telefon 0676 848 790 737, E-Mail franz.hebenstreit @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at.

