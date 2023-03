Zertifiziertes Wohnprojekt verspricht „Goldene Zeiten“ in Stammersdorf

VI-Engineers schafft 60 freifinanzierte Eigentumswohnungen mit 2-4 Zimmern und guter öffentlicher Anbindung

Wien (OTS) - In Stammersdorf im 21. Wiener Bezirk erfolgte der Baustart für ein neues Wohnprojekt von VI-Engineers. Das Gebäude „Goldene Zeiten“ mit insgesamt 60 freifinanzierten Eigentumswohnungen mit 2-4 Zimmern erinnert nicht nur aufgrund der detailreich ausgeführten Architektur und hochwertigen Ausführung an seinen Namen. „Der Wohnbau ist mit einem vergleichsweise großen Anteil an 2-Zimmerwohnungen so konzipiert, dass diese sowohl für die Eigennutzung als auch als Vorsorge oder zur Veranlagung interessant sind“, so DI Patrick Kloihofer, Geschäftsführer von VI-Engineers. Der Anspruch an nachhaltiger Qualität und Wertigkeit ist hoch. Neben einer klimaaktiv Vorzertifizierung erhielt Goldene Zeiten bereits in der Planung ein DGNB-Vorzertifikat: „Und das sogar in PLATIN – eine absolute Besonderheit, denn bei DGNB werden wie bei keinem anderen Zertifizierungssystem alle Aspekte des nachhaltigen Bauens so umfassend betrachtet“, erklärt Kloihofer. „Das beginnt beim energetischen Bereich, geht über soziale Komponenten bis hin zu Maßnahmen zur Erhaltung der Biodiversität vor Ort.“

Im Grünen und doch in der Stadt

Goldene Zeiten liegt unweit von den Stammersdorfer Heurigen, der berühmten Kellergasse, von Bisamberg und Marchfeldkanal. Die gute Infrastruktur wie auch öffentliche Anbindung – nur 3 Minuten zu Straßenbahn und Bus – sind Assets, die den Standort so attraktiv machen. Das u-förmig angelegte Gebäude schafft einen Hof – mit viel Grün und Platz zum Spielen. Die 2-4 Zimmerwohnungen mit einer Größe zwischen ca. 40m² und 101m² Wohnfläche verfügen allesamt über eine Freifläche wie Balkon, Loggia oder Eigengarten. Im Erdgeschoss befinden sich Räume für Fahrräder und Kinderwägen, im Untergeschoss neben Einlagerungsmöglichkeiten und der Tiefgarage auch ein Jugendspielraum.

Höchste Qualität sorgt für Wohlbefinden

Das Gebäude ist rundum nachhaltig konzipiert. Die Ziegelmassivbauweise, die Holz-Alu-Fenster mit 3-fach-Verglasung sowie zusätzliche Passivmaßnahmen wie Wärmedämmung und Beschattung sorgen für ein angenehmes Wohnklima, hohe Effizienz und geringen Energiebedarf. Für das Warmwasser und die Fußbodenheizung, die in heißen Sommermonaten auch kühl temperiert werden kann, wird das Fernwärmenetz der Stadt Wien genutzt. Die PV-Module am extensiv begrünten Dach des Gebäudes erzeugen Strom für die Allgemeinbereiche. Qualitätsstandards wie Parkettböden in den Wohnräumen oder hochwertiges Feinsteinzeug wie auch Markenprodukte bei Armaturen und Sanitärausstattung sind für den Projektentwickler VI-Engineers selbstverständlich: „Auch wenn der Markt aufgrund der hohen Preise und der mangelnden Verfügbarkeiten schwierig ist, gilt es, den hohen Standard bei unseren Projekten zu halten – und das zu gleichbleibend fairen Preisen“, so Kloihofer.





