RecycleMich-App: 1 Mio. korrekt entsorgte Verpackungen nach 2 Jahren

Österreichs erste Recycling-App hat nach 2 Jahren 1 Mio. Einwegverpackungen aus Kunststoff und Metall gesammelt. Jetzt kann die App noch mehr.

Wien (OTS) - Ob zu Hause oder unterwegs - die RecycleMich App funktioniert in ganz Österreich. Jetzt folgt der nächste Schritt: Ab sofort zeigt die App, wie die gescannten Verpackungen richtig getrennt und regional entsorgt werden. Österreichs erste Recycling-App feiert ihren zweiten Geburtstag nicht nur mit einer Million gesammelten Verpackungen, sondern auch mit 18.000 glücklichen Gewinnerinnen und Gewinnern sowie Kooperationen mit Großveranstaltungen wie dem Wiener Donauinselfest oder dem Vienna City Marathon.

Am 18. März findet zum 6. Mal der Global Recycling Day statt. Aktionstage wie dieser sollen uns bewusst machen, dass unsere Rohstoffe endlich und viel zu schnell aufgebraucht sind. Zahlreiche globale Klimabewegungen haben zum Ziel, die Menschen über richtiges Recycling als Schlüsselelement der Kreislaufwirtschaft aufzuklären. Das Recycling-Potenzial wird jedoch nicht in vollem Umfang genutzt, obwohl wir mittlerweile wissen sollten, dass wir keinen Abfall in den Händen halten, sondern Wertstoffe!

Genau hier braucht es Initiativen wie die RecycleMich-App. Sie können helfen, über Recycling-Irrtümer aufzuklären, die Sammlung zu verbessern, Informationen zu unseren Wertstoffen und deren Entsorgung zu bieten und im Dialog mit den Menschen zu bleiben. „ Wir wollen eine Initiative, wo alle – Userinnen und User, Unternehmen und die österreichische Abfallwirtschaft – am gleichen Strang ziehen, um unsere Umwelt nachhaltig zu schützen und die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben ”, erklärt Christian Abl, Member of the Board der Raan Gruppe. „ Der größte Engpass ist immer noch die Sammlung in Österreichs Haushalten. Wir wollen alle Verpackungen zurück in den Kreislauf führen. Wir brauchen diese Wertstoffe, um daraus wieder eine Verpackung herzustellen. Durch das Incentivieren der korrekten Sammlung kann das gelingen.”

Gerade wurde die neueste Version der RecycleMich-App veröffentlicht. Das praktische Feature bietet den Userinnen und Usern direkt nach dem Scan der Verpackung wertvolle und auf die Region abgestimmte Mülltrenninfos zum richtigen Recycling: Die App erkennt, wo man gerade ist, und weiß daher auch, in welcher Tonne die Verpackung hier korrekt entsorgt werden muss.

„Mit der RecycleMich-App bieten wir Produzenten und Herstellern die Möglichkeit, das korrekte Recycling ihrer Verpackungen incentivieren zu lassen. Die neuen Mülltrenninfos sollen sicherstellen, dass die Userinnen und User richtig recyceln. So übernehmen die Markenhersteller Verantwortung für die in Verkehr gesetzten Verpackungen und sorgen dafür, das Sammeln und Recyceln der Wertstoffe zu verbessern. Wir schaffen eine wichtige Verbindung zwischen Herstellern und Verbrauchern. Das ist eines der zentralen Schlüsselelemente, wenn wir die Kreislaufwirtschaft und das Recycling in Österreich vorantreiben wollen “, erklären Stefan Siegl und Ines Kilnhofer als Führungsteam der RecycleMich-Initiative diesen wichtigen Meilenstein. Laut einer aktuellen Studie[1] von Brand Trust erwarten 71 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten von Markenherstellern mehr Engagement und sozial und ökologisch verantwortungsvolles Handeln, um Missstände zu beseitigen.

Auch auf der Gewinnspielebene hat die App einiges zu bieten. So konnten erneut sowohl Lidl Österreich als auch der Biohof Adamah als Gewinnspielpartner für das dritte Jahr der Recycling-App gesichert werden. Ein neuer Monatspreis wird von Sky Österreich zur Verfügung gestellt. Auf die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner wartet jetzt die Chance auf 6-Monatsabos des Streaming-Anbieters. Und auch auf den Social-Media-Kanälen der App bleibt es spannend: Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Henkel wird ab März eine neue Kommunikations- und Aufklärungskampagne ausgestrahlt.

Über die RecycleMich-Initiative

Die RecycleMich-Initiative wurde von der Reclay Group gemeinsam mit Coca-Cola und weiteren führenden Getränkeherstellern ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist, das Bewusstsein fürs korrekte Recycling in der Bevölkerung zu stärken und dadurch die getrennte Sammlung und die Materialkreisläufe von Verpackungen zu optimieren. Die Digitalisierung nimmt hierbei eine führende Rolle ein – sei es als innovative App für Konsumentinnen und Konsumenten oder bei der Serialisierung der Verpackungen. Mehr unter: www.recyclemich.at

Über RecycleMe

Die RecycleMe GmbH ist die internationale Unternehmensberatung im Bereich der Circular Economy. Die Tochterfirma der Raan Gruppe, zu der neben weiteren Unternehmen auch Reclay gehört, fokussiert sich u. a. auf nachhaltiges Verpackungs- und Produktmanagement sowie kreislaufwirtschaftliche Marktentwicklungen. Das Team berät und unterstützt renommierte Kunden aus unterschiedlichen Branchen bei der Optimierung der Recyclingfähigkeit ihrer Verpackungen sowie bei der Erfüllung internationaler Verpflichtungen rund um die erweiterte Produzentenverantwortung. Die Marke RecycleMe vereint modernste technische Möglichkeiten, digitale Bewertungstools und innovative Lösungen, wodurch Unternehmen durch ganzheitliche Betrachtungsweisen von nationalen und internationalen Anforderungen in einer modernen Kreislaufwirtschaft profitieren können. Mehr Informationen unter: https://recycleme.eco

