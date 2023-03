Ausstellung zur Ressourcenschonung anlässlich des Welthauswirtschaftstages an Fachschule Pyhra gestaltet

LR Teschl-Hofmeister: Abfallvermeidung schont Klima und Ressourcen

St. Pölten (OTS) - Angesichts der Zahlen und Fakten ist die Schonung der Ressourcen längst überfällig: Österreichs Haushalte produzieren jährlich fast 1,5 Millionen Tonnen Restmüll. Das sind rund 165 Kilogramm pro Person laut dem aktuellen Statusbericht der Abfallwirtschaft. Daher hat die Fachrichtung „Betriebs- und Haushaltsmanagement“ der Fachschule Pyhra anlässlich des Welthauswirtschaftstages, der jedes Jahr am 21. März begangen wird, eine Ausstellung unter dem Motto „Ressourcen schonen – Müll vermeiden“ erstellt.

„Es ist sehr erfreulich, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Lehrpersonal für die Bewusstseinsbildung im Bereich Ressourcenschonung einsetzen. Die Vermeidung von Müll bzw. deren richtige Trennung sind gleichzeitig Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz. Jeder kann dazu seinen Beitrag leisten“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Abfall so gut wie möglich zu vermeiden und Wertstoffe wie Glas, Metall oder Papier getrennt zu entsorgen, damit sie wiederverwertet werden können, ist auch ökonomisch ein Gebot der Stunde. „Recycling spart Kosten und schont gleichzeitig die Umwelt“, betont Teschl-Hofmeister beim Besuch.

„Bei der Ausstellung orientieren wir uns am 4-R-Abfallmanagement:

Reduce, reuse, repair, recycle. Also am Reduzieren, Wiederverwenden, Reparieren und Recyceln. An verschiedenen Stationen werden Alternativen zur Vermeidung von Müll aufgezeigt. Sehr anschaulich ist die Menge an Einwegplastikgebinden, die ein Vier-Personen-Haushalt in zwei Wochen produziert, in einem Einkaufswagen dargestellt“, informiert Fachlehrerin Hermine Pritz, die Kuratorin der Ausstellung. „Mit einfachen Maßnahmen, wie einem Aufkleber kein Werbematerial bekommen zu wollen, können rund 100 Kilogramm Papier pro Haushalt und Jahr einspart werden. Andere Stationen beschäftigen sich mit dem regionalen Einkauf und der Reduzierung von Verpackungsmaterial. Auch die Wiederverwendung, wie es beim Upcycling der Fall ist, wird aufgezeigt. Aber auch die Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiges Thema“, betont Abteilungsleiterin Rosina Neuhold.

Die Ausstellung zur Ressourcenschonung ist an der Fachschule Pyhra vom 21. bis zum 31. März werktags (Montag bis Freitag) von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 02745/2393 oder E-Mail office @ lfs-pyhra.ac.at. Die genaue Adresse lautet Bildungszentrum Pyhra, 3143 Pyhra, Kyrnbergstraße 4.

Die International Federation for Home Economics (IFHE) unterstützt seit 1982 jedes Jahr am 21. März aktiv den Welthauswirtschaftstag. Ziel dieses Tages ist es, die Bedeutung der Hauswirtschaft zur Verbesserung der Lebensqualität einer breiten Öffentlichkeit bewusst zu machen. Das Motto lautet dieses Jahr „Gewusst wie: Ressourcen schonen und Müll vermeiden“.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at, www.lfs-pyhra.ac.at, www.dghev.de, www.ifhe.org/events/world-home-economics-day/

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse