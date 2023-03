ORF-III-Wochenhighlights: Themenabend 100 Jahre Rundfunkgeschichte, „Ein Fest für Mozart!“, neues Talkformat „Streitzeit“

Von 20. bis 26. März 2023

Wien (OTS) - „ORF-III-Themenmontag“: „Haarige Geschäfte – wer verdient an der Glatze?“

Im vierteiligen „ORF III Themenmontag“ am 20. März dreht sich alles um das Thema Haare: Haarverlust gilt vielen als sichtbarstes Zeichen des Älterwerdens. Entsprechend breit und teuer ist die Produktpalette der Kosmetikindustrie, die alle kahlen Stellen zu beseitigen verspricht. Um die hiermit geweckten Hoffnungen ist ein Millionen-Markt entstanden, den zunächst die Neuproduktion „Haarige Geschäfte – wer verdient an der Glatze?“ (20.15 Uhr) unter die Lupe nimmt. Danach geht es weiter mit den neuen Dokus „Die Tricks mit Haut und Haar“ (21.05 Uhr), „Pfusch und Betrug: Das Geschäft mit dem Haarausfall“ (21.55 Uhr) und „Wenn Frauen keine Haare haben“ (22.30 Uhr).

„MERYN am Montag“ und „treffpunkt medizin“ über das Herz

Anlässlich der ORF-Initiative „Bewusst gesund : Unser Herz“ stellt „MERYN am Montag“ am 20. März „Frauenherzen und Herzinfarkt“ (18.45 Uhr) in den Mittelpunkt. ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn und Jolanta Siller-Matula, Fachärztin für Kardiologie und Expertin für geschlechterspezifische Herzerkrankungen, beantworten Publikumsfragen über Symptome eines Herzinfarktes bei Frauen und neue Erkenntnisse der Gendermedizin. Am Mittwoch, dem 22. März, führt „treffpunkt medizin“ den Schwerpunkt mit den Themen „Gesundheitsmythen: Herz“ (22.30 Uhr) und „Under Pressure: Bluthochdruck und Cholesterin“ (23.15 Uhr) fort.

„ORF III Kulturdienstag“ mit „Erbe Österreich“-Dokus und neuem Diskussionsformat „Streitzeit“

Am „ORF III Kulturdienstag“, dem 21. März, präsentiert „Erbe Österreich“ die Neuproduktion „Die Wiener Zinshaus-Story“ (20.15 Uhr). Als Stück Wiener Sozialgeschichte war das Zinshaus die Antwort auf die Wohnungsnot einer Zwei-Millionen-Metropole, die eine Vielzahl von Arbeitskräften anzog. Den „Erbe Österreich“-Abend beschließen die Produktionen „Wiens alte Märkte – Spuren in der Innenstadt“ (21.05 Uhr) und „Anton Dreher – Ein Wiener Bierpionier“ (21.55 Uhr). Anschließend feiert das von Peter Fässlacher moderierte neue ORF-III-Format „Streitzeit“ (22.45 Uhr) TV-Premiere. Zu Gast sind die Kultursprecher/innen der Parlamentsparteien – Maria Großbauer (ÖVP), Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ), Thomas Spalt (FPÖ), Eva Blimlinger (Die Grünen) und Julia Seidl (NEOS) –, die über die Auswirkungen der Pandemie auf die heimischen Bühnen diskutieren.

Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“ am 22. März

Im Hauptabendprogramm am Mittwoch, dem 22. März, beleuchtet „Heimat Österreich“ die Bergdörfer „Vom Almenland in die Waldheimat“ (20.15 Uhr). In Krieglach steht auf einem Hof in etwa 1.000 Metern Seehöhe ein Generationenwechsel bevor. Der Film wirft auch einen Blick auf die Menschen und ihre bäuerliche Arbeit in Brandlucken, Passail und Fischbach. Danach präsentiert „Landleben“ zwei ORF-III-Premieren: Im „Frühsommer auf der Alpe Osterberg“ (21.05 Uhr) lebt die sechsköpfige Familie Milz ein Hirtenleben mit 170 Stück Jungvieh. Anschließend geht es „Durchs steirische Hügelland“ (21.55 Uhr) rund um die Orte Stübing und Rein.

Am Donnerstag, dem 23. März, begibt sich eine „Land der Berge“-Ausgabe „Von der Roten Wand in den Bregenzerwald“ (20.15 Uhr). Die Reise durch dieses Vorarlberger Naturparadies ermöglicht zahlreiche Einblicke in die Erdgeschichte sowie in die Kultur der Region.

Neues ORF-„DialogForum“ zur Frage „Quo vadis, österreichischer Film?“, Film-Doppel anlässlich Diagonale 2023

Am Mittwoch, dem 22. März, dreht sich in einer neuen Ausgabe des ORF-„DialogForum“ (23.55 Uhr) alles um den österreichischen Film. Was macht diesen aus? Was unterscheidet öffentlich-rechtliche Filmproduktion von kommerzieller? Wie sieht die Zukunft der Branche aus?

Anlässlich der Diagonale 2023 zeigt ORF III am Freitag, dem 24. März, zwei heimische Spielfilme aus dem Jahr 2018: „Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein“ (20.15 Uhr) nach der gleichnamigen Erzählung mit autobiografischen Zügen von André Heller sowie das Gerichtsdrama „Murer – Anatomie eines Prozesses“ (22.30 Uhr)

„Donnerstag Nacht“ am 23. März: „Auf dem Roten Stuhl“ und „Soundcheck Österreich“

Er ist einer der beliebtesten Kabarettisten des Landes. Dass er auch ein wunderbarer Gesprächspartner sowie ein Gesangstalent ist, beweist Gery Seidl im Rahmen der „Donnerstag Nacht“ am 23. März im Erfolgsformat „Auf dem Roten Stuhl" (23.05 Uhr) von Bernhard Egger, aufgezeichnet im Orpheum Wien.

Den Abend beschließt „Soundcheck Österreich“ (1.05 Uhr) mit dem Konzert einer der gefragtesten Newcomerinnen der österreichischen Popmusik: Maria Burger alias OSKA.

„zeit.geschichte“-Abend zur österreichischen Rundfunkgeschichte am 25. März

Anlässlich 100 Jahre Rundfunkgeschichte präsentiert ORF III am Samstag, dem 25. März, einen umfangreichen Themenabend: Zum Auftakt widmet sich um 20.15 Uhr bzw. 21.20 Uhr die zweiteilige Neuproduktion „In Bild und Ton“ von Wolfgang Winkler und Michael Liensberger der Entwicklung des Rundfunks in Österreich. Ausgehend von der ersten Radiosendung im Jahr 1923, beleuchtet die Produktion die historischen Schlüsselmomente: vom Fernsehen als neues Medium der 1950er Jahre und der Zeit des Proporzfunks über das Rundfunkvolksbegehren 1964, mitinitiiert von Hugo Portisch, damals Chefredakteur des „Kurier“, bis hin zum Rundfunkgesetz 1967, dem Siegeszug des Internets und den Herausforderungen des heutigen Medienzeitalters.

Anschließend ist Gerhard Zeiler zu Gast in einer neuen Ausgabe „André Hellers Menschenkinder“ (22.30 Uhr) zu sehen. Der ehemalige ORF-Generalintendant erzählt darin von seinem bewegten Medienleben. Danach stellt das Porträt „Hugo Portisch – Lebensnotizen“ (0.15 Uhr) den vor zwei Jahren verstorbenen Ausnahmejournalisten ins Rampenlicht. Ob als Redakteur der „Wiener Tageszeitung“, als späterer Chefredakteur des „Kurier“ oder als Chefkommentator des reformierten Rundfunks unter Gerd Bacher ab 1967: Portisch zählt zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der Mediengeschichte der Zweiten Republik. Ab 1.15 Uhr runden die Dokumentaton „Gerd Bacher – Der ORF-Tiger“ sowie zwei „ORF Legenden“-Ausgaben zu Heinz Fischer-Karwin und Günther „Howdy“ Schifter den Schwerpunkt ab.

„Erlebnis Bühne“ präsentiert „Ein Fest für Mozart!“ am 26. März

Ein einzigartiges Projekt der beiden größten Musikuniversitäten des Landes in Kooperation mit ORF III geht im ORF RadioKulturhaus in die zweite Runde. In „Ein Fest für Mozart!“ spielen Studierende der Wiener Musikuniversitäten, mdw und MUK, auf: Ein bunter Mix aus Solokonzerten – von Violine, Oboe, Fagott über Klarinette bis hin zu Klavier –, dem Doppelkonzert für Flöte und Harfe sowie einer Opernarie bilden die kompositorische Vielfalt des Salzburger Meisterkomponisten ab – zu sehen im „Erlebnis Bühne“ am Sonntag, dem 26. März, um 20.15 Uhr.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

