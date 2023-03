Start der ORF-„Bewusst gesund“-Initiative „Unser Herz“

Weißmann: „Schwerpunktwoche soll Bewusstsein schaffen“; vom 18. bis 25. März in allen ORF-Medien

Wien (OTS) - Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen weltweit zu den häufigsten nicht übertragbaren Krankheiten, so auch in Österreich. Rund 32.000 Menschen sterben hierzulande jährlich an Herzinfarkt, Herzschwäche oder Schlaganfall. Damit sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach wie vor die häufigste Todesursache – und das, obwohl 90 Prozent durch eine Veränderung des Lebensstils vermieden werden könnten. Daher gilt es vorzubeugen. Die wichtigsten Faktoren für die Herzgesundheit sind Bewegung, Ernährung, Entspannung und Lebensfreude – Faktoren, die jede/r Einzelne selbst beeinflussen kann. Außerdem sollte man über sein Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung Bescheid wissen sowie den persönlichen Blutdruck, Blutzucker- oder den LDL-Cholesterinwert kennen. Darauf will die multimediale ORF-Initiative „Bewusst gesund – Unser Herz“ vom 18. bis 25. März 2023 aufmerksam machen.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „ORF-Schwerpunktwoche will mehr Bewusstsein für das Thema Gesundheit und Gesundheitsförderung schaffen“

„Mit der aktuellen ‚Bewusst gesund‘-Initiative ‚Unser Herz‘ bündelt der ORF ein weiteres Mal seine Radio-, TV- und Online-Berichterstattung sowie die Angebote der Landesstudios, um mehr Bewusstsein für das Thema Gesundheit und Gesundheitsförderung in unserem Land zu schaffen. Ziel der Schwerpunktwoche ist es, dem Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen in allen unseren Medien breiten Raum zu geben und so einmal mehr als Dienstleister für die Österreicherinnen und Österreicher zu fungieren.“

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn: „Ziel des Schwerpunkts ist es, zu individueller Vorbeugung zu motivieren“

„Jede/r dritte Österreicher/in stirbt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der damit häufigsten Todesursache in Österreich. Neben der genetischen Veranlagung stellen vor allem Übergewicht, erhöhter Blutdruck, hohes LDL-Cholesterin, Zuckerkrankheit, aber auch Rauchen und Bewegungsmangel zu den oft vermeidbaren Risikofaktoren. ‚Unser Herz‘ lautet der ORF-Schwerpunkt mit dem Ziel, alle Österreicherinnen und Österreicher seriös und praxisrelevant über unser Wunder Herz zu informieren, auf persönliche Risikofaktoren aufmerksam zu machen und zu individueller Vorbeugung zu motivieren.“

Zahlreiche Sendungen wie u. a. „Stöckl live“, „Bewusst gesund – Das Magazin“, „Thema“, „kreuz und quer“, „Mayrs Magazin“, „Guten Morgen Österreich“, „Studio 2“, „konkret“, das ORF-Kinderprogramm und ORF III Kultur und Information beschäftigen sich mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch die ORF-Radios nehmen sich des Themas an. Ausführliche Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Internet liefern auch die ORF-Landesstudios. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT begleiten die Gesundheitsinitiative mit zahlreichen Informationsangeboten.

Auf Anregung des ORF-Publikumsrats führt der ORF seit Februar 2008 unter der Dachmarke „Bewusst gesund“ die Gesundheitsberichterstattung noch effektiver zusammen. Mit den Programminitiativen, die wissenschaftlich vom ORF-Gesundheitsbeirat unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn begleitet werden, verstärkt der ORF sein Serviceangebot kontinuierlich.

