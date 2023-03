„Eco“: Unter Strom – warum das Vertrauen in die Energieanbieter verschwunden ist

Unter Strom: Warum das Vertrauen in die Energieanbieter verschwunden ist

Post vom Energieanbieter war in den vergangenen Monaten für viele ein Schock: Preiserhöhungen, einseitige Vertragsänderungen. Vor allem kleine Stromanbieter haben sogar im großen Stil Kundinnen und Kunden gekündigt. Eingesprungen sind in vielen Fällen die Landesenergieversorger, aber auch diese haben ihre Preise ordentlich erhöht. Jetzt tauchen viele kleine Anbieter mit günstigen Konditionen wieder auf. Um den Strommarkt krisenfitter zu machen, will die EU-Kommission am Donnerstag Änderungsvorschläge vorlegen. Für die Konsumentinnen und Konsumenten stellt sich die Frage: Wie groß ist die Gefahr, dass die Strompreise weiter steigen, und welchem Anbieter kann man jetzt trauen? Bericht: Johannes Schwitzer-Fürnsinn, Lisa Lind

Wer zahlt den Krieg: Aus Europa und den USA fließen Milliarden in die Ukraine

Rund 65 Milliarden Euro an Militärhilfe haben westliche Staaten bisher für den Krieg in der Ukraine in Form von Waffen und finanzieller Unterstützung gegeben – manches auf Kredit, vieles geschenkt. Diese Militärausgaben werden weiter steigen, weil der Krieg andauert und die Ukraine weitere Waffen fordert. Auch das neutrale Österreich zahlt indirekt mit, unter anderem über die „Europäische Friedensfazilität“, einen Finanztopf, der für sicherheitspolitische Missionen in der EU geschaffen worden ist. Und von dort fließen auch Gelder für Waffen. Wer bezahlt den Ukraine-Krieg am Ende eigentlich? Und wird die Ukraine ihre Schulden zurückzahlen können? Bericht: Michael Mayrhofer, Hans Wu

Dagobert Duck wird 75

Ein Superreicher hat Geburtstag gefeiert. Dagobert Duck ist 75 geworden. Der Comic-Erpel, der am liebsten im Geld badet, steht ikonisch für den Typus eines Multimilliardärs. Doch wie sehr stimmt dieses Bild noch mit Tycoons wie Elon Musk oder Jeff Bezos überein? Könnte Dagobert Duck mit seinen Geschäftsmodellen in der Welt von heute bestehen? Und worin liegt die Motivation heutiger Tycoons, noch reicher zu werden? „Eco“ zeigt zum Jubiläum des berühmtesten Superreichen aus Entenhausen eine Typologie der Milliardäre, die die Welt von heute bestimmen. Bericht: Hans Wu, Anna Schmeikal

