Eröffnung Steiermark-Frühling in Wien

Einladung: Do., 30. März 2023, 11 Uhr, Bühne vor Rathaus

Wien/Graz (OTS) - Morgen in zwei Wochen ist es endlich so weit: der Steiermark-Frühling am Rathausplatz kommt von 30. März bis 2. April 2023 wieder nach Wien. Vier Tage volles Programm erwartet die Besucherinnen und Besucher – angefangen mit prominenter Eröffnung. Die dichtgedrängten Möglichkeiten zum „Vorurlauben“ spannen über sämtliche Themen wie Kulinarik, Familie, Musik und erstmals Standortmarketing. Und Sie sind herzlich eingeladen.

Die Eröffnung: Auf der Hauptbühne am Kopf des Rathausplatzes wird am Donnerstag, dem 30. März um 11 Uhr eröffnet – und zwar mit der Stadtkapelle Mariazell und dem Musiker Johannes Lafer im Beisein der Politik aus Wien und der Steiermark. Im Anschluss dürfen die Skirennläuferinnen Nici Schmidhofer und Conny Hütter die Feierlichkeiten mit dem Gösser-Bieranstich offiziell starten.

Pressefotos: Der Treffpunkt für die Pressefotos ist um 10.30 Uhr beim Standortmarketing-Bereich am Ring auf der Burgtheaterseite (Standplan Nr. 2) und dann um 11 Uhr vor der Bühne.

Weitere gut geeignete Fotopoints sind das neue Friedenskircherl bei der Region Schladming-Dachstein oder die Kochaktion Tischlein-deck-dich bei der Region Graz.

An dieser Stelle wollen wir bereits ein Geheimnis verraten: Heuer wird es die Möglichkeit geben, den Steiermark-Frühling auch aus der Vogelperspektive zu bestaunen. Aber pssst, mehr dazu folgt bald...



Das ganze Programm inkl. Fotos:

...ist jetzt live. Auf www.steiermark.com/steiermark-fruehling finden Sie alle Infos rund um den Steiermark-Frühling und dessen Programm sowie inkl. Standplan. So können Besucherinnen und Besucher jetzt schon „vor-gustieren“, bevor es in gut zwei Wochen dann wirklich losgeht.

Rückfragen & Kontakt:

Für Rückfragen: ute.hoedl @ steiermark.com