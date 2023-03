AVISO KUNST HAUS WIEN 22.03.2023: „The Sonnenschein Rhapsodies“

Neues Projekt von Böhler und Orendt im Sonderprojektraum Innenhof des KUNST HAUS WIEN

Wien (OTS/RK) - Das KUNST HAUS WIEN, ein Museum der Wien Holding, präsentiert mit The Sonnenschein Rhapsodies des Künstlerduos Böhler & Orendt eine multimediale raumgreifende Installation, die von der Vision einer paradiesischen Welt aus Sicht der Pflanzen erzählt. Wovon träumen Bäume eigentlich? Was würden sie uns Menschen mitteilen, könnten wir uns verständigen? Animierte malerische und skulpturale Elemente treffen auf eine mehrstimmige Sound-Ebene und lassen die Besucher*innen in eine phantastische Szenerie eintauchen, die das Leben von Bäumen und ihre wichtige Bedeutung für unser globales Ökosystem in den Fokus rückt. Für die eigens für das KUNST HAUS WIEN entwickelte Arbeit verbinden Böhler & Orendt vorgefundene Architektur, filmische Animation, Malerei, Skulptur, Text und Gesang zu einem multimedialen Kammerspiel.

Die Vertreter*innen der Medien sind zum Presserundgang vor der Eröffnung herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Mittwoch, 22. März 2023, 17:00 Uhr

Ort: KUNST HAUS WIEN, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien

Beim Presserundgang begleiten Sie KUNST HAUS WIEN-Direktorin Gerlinde Riedl und Kuratorin Sophie Haslinger und stehen für Ihre Fragen zur Verfügung. Die Künstler Matthias Böhler und Christian Orendt sind ebenfalls anwesend.

Die Eröffnung findet im Anschluss um 19:00 Uhr im KUNST HAUS WIEN statt.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Um Anmeldung unter presse@kunsthauswien.com wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Guth

KUNST HAUS WIEN

Leitung Kommunikation

T: +43 1 712 04 91-43

M: 0664 / 88218118

E: alexandra.guth @ kunsthauswien.com

www.kunsthauswien.com



Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding

Konzernsprecher/Leitung Corporate Communications

T: +43 1 408 25 69 – 21

M: +43 664 82 68 216

E: w.gatschnegg @ wienholding.at

www.wienholding.at