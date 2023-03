Vortragsabend „Geschichte.oida“ im Bezirksmuseum 15

Termin: 17. März, 17.30 Uhr, Anmeldung: bm1150@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Teilnehmer*innen am Studiengang „Journalismus und PR“ an der „Fachhochschule Joanneum“ in Graz entwickelten zur unterhaltsamen Vermittlung von Wissen über die österreichische Geschichte ein neues Info-Format für „Tik Tok“ und „Instagram“. Bei einem Vortragsabend am Freitag, 17. März, ab 17.30 Uhr, im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) stellen die nach dem erfolgreichen Abschluss alle in der Medien-Branche tätigen Mitwirkenden ihr Projekt „Geschichte.oida“ vor. Humorig aufbereitete Kurz-Videos sollen das Interesse der Jugend an der heimischen Historie wecken. Der Eintritt zu der bis zirka 19.00 Uhr dauernden Veranstaltung ist gratis. Das ehrenamtlich aktive Museumsteam erhofft Spenden der Besucher*innen. Information und Anmeldung: Telefon 0664/249 54 17 (Direktion: Brigitte Neichl). Kontaktaufnahme per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

