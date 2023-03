„Plan your money, plant your future”

Global Money Week 2023 startet weltweit am 20. März 2023

Wien (OTS) - Die Global Money Week (GMW) ist eine jährlich stattfindende weltweite Initiative des International Network on Financial Education (INFE) der OECD für mehr Finanzbildung bei Kindern und Jugendlichen. Im Jahr 2023 steht die Themenwoche unter dem Motto „Plan your money, plant your future” und widmet sich den finanziellen Aspekten der Nachhaltigkeit. Dabei wird neben den Auswirkungen des individuellen Finanzverhaltens auf die eigene finanzielle Zukunft auch auf Folgen für Umwelt und Gesellschaft eingegangen. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) wurde als nationale Vertreterin der OECD/INFE zur Koordinatorin in Österreich ernannt und ist somit Ansprechpartnerin für alle Institutionen, die in Österreich im Rahmen der GMW2023 Finanzbildungsangebote bereitstellen.

Die OeNB bietet in der Woche vom 20. bis 26. März 2023 ein umfangreiches und zielgruppengerechtes Finanzbildungsangebot an – vom Kindergarten über die Oberstufe bis hin zur Weiterbildung von Lehrkräften. Zu Wochenbeginn startet am 20. März in den Schulen das neue FinanzFit-Workshop-Programm für Schüler:innen der Unterstufe. Im Rahmen von drei Schulstunden werden Themen wie Preisstabilität, der Bargeldkreislauf sowie der sorgsame Umgang mit Geld erklärt. Am Dienstag bietet die OeNB gemeinsam mit den Pädagogischen Hochschulen eine ganztägige Fortbildungsmöglichkeit für Lehrkräfte an, bei der neben Finanzbildungsthemen auch wirtschaftsrelevante Themen wie Inflation, öffentliche Finanzen und Green Finance behandelt werden. Am Mittwoch, dem 22. März, wird erstmals in der OeNB ein Finanzbildungstag für Oberstufenschüler:innen veranstaltet. Neben einem Vortrag von Gouverneur Robert Holzmann mit anschließender Diskussionsrunde können die Schüler:innen bei vier interaktiven Mitmachstationen ihr Wissen unter Beweis stellen.

Am Donnerstag gestaltet die OeNB ein Programm für die Kleinsten: Die OeNB-Maskottchen EUgen & ROsi besuchen einen Kindergarten und machen die Kinder mit dem Bargeld vertraut. Zum Wochenabschluss findet am 24. März 2023 eine Kooperationsveranstaltung mit dem Bundesministerium für Finanzen (BMF) statt. Die OeNB wird im BMF neben anderen Finanzbildungsakteur:innen Workshops anbieten und Fragen rund um das Thema „Inflation und steigende Preise“ beantworten. Zudem kann während der gesamten GMW2023 das Geldmuseum der OeNB innerhalb der Öffnungszeiten (Di – Do: 9 bis 16 Uhr; Fr: 9 – 13 Uhr) besucht werden. Das Geldmuseum eröffnet einen Einblick in die Entwicklung des Geldwesens von den Anfängen bis heute. Neuerdings stehen alle Inhalte auch im digitalen Geldmuseum (www.geldmuseum-digital.at) zur Verfügung. Es ist möglich, von Objekt zu Objekt durchzuklicken oder sich individuelle Führungen durch das digitale Geldmuseum zusammenstellen zu lassen.

Im eigens für die GMW2023 konzipierten Finanzbildungsquiz der OeNB können junge Menschen vom Volksschul- bis zum Maturaalter in drei Schwierigkeitsstufen ihr Wissen unter Beweis stellen und an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Die GMW2023 wird offiziell am 20. März um 13.00 Uhr (MEZ) im Rahmen des „Global Launch of Global Money Week“ eröffnet. Interessierte Personen können die Eröffnung online via Livestream auf YouTube mitverfolgen. Die Registrierung zur Teilnahme am Eröffnungsevent erfolgt über das Internet unter

https://globalmoneyweek.org/gmw-media/gmw-launch-2023.html.

Die OeNB bietet jedoch nicht nur im Rahmen der GMW2023 viel Wissenswertes rund um Geld und Finanzen an. Bereits seit vielen Jahren ist es der OeNB ein besonderes Anliegen, Finanzbildung frühzeitig zu vermitteln und dadurch das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge zu fördern. Die OeNB stellt zu diesem Zweck mit Eurologisch (www.eurologisch.at) ein breitgefächertes Bildungsangebot mit Lehrmaterialien, Online-Tools, Seminaren und Workshops zur Verfügung und ist bestrebt, dieses Angebot kontinuierlich zu erweitern und zu verbessern.

