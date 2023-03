FMK: „5G einfach erklärt“ für Bürgerinnen und Bürger

Hohe Nachfrage von Gemeinden nach Informationen rund um 5G-Ausbau / FMK stellt 28-seitige Info-Broschüre zur Verfügung

In österreichischen Gemeinden ist der Wunsch nach kompetenter Information zur neuen Mobilfunkgeneration 5G immer dann besonders groß, wenn bestehende Sendeanlagen im Rahmen der Ausbauverpflichtungen der Mobilfunknetzbetreiber erweitert oder neu gebaut werden.

So werden in den nächsten Monaten über 1.700 Katastralgemeinden, die bisher nur teilweise oder gar nicht mit mobilem Internet versorgt waren, an das 5G-Netz angeschlossen.

Auf Wunsch von GemeindevertreterInnen in ganz Österreich legt das FMK nun eine aktuelle Infobroschüre zum Thema 5G für BürgerInnen im Format A5 auf, die entweder direkt beim FMK oder auf Anfrage über die Gemeindeämter erhältlich sein soll.

Die wichtigsten Themen rund um 5G auf 28 Seiten

Behandelt werden Themen, die immer wieder rund um den Mobilfunkstandard 5G diskutiert werden.

Aktuelle Informationen zum Netzausbau, zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und zur Technik des Mobilfunks werden genauso behandelt wie Anwendungsbeispiele für den praktischen Einsatz und offene Fragen zum Thema „Mobilfunk und Gesundheit“.

Die 28-seitige Broschüre wird Gemeinde- und BehördenvertreterInnen auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Selbstverständlich ist die Broschüre auch online verfügbar. Sie kann als Druck-PDF unter https://fmk.at/5g-einfach-erklart/ ohne Registrierung von kostenlos heruntergeladen werden.

Weitere Informationen stellt das FMK auf dem 5G-Info-Portal unter https://5ginfo.at/ zur Verfügung.

