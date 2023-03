Neues Tool: Individuelle Spritzpläne digital konfigurieren

Kwizda Agro bietet mit einem neuen digitalen Tool für Weinbauern einen regionalen Spritzplan, der individuell angepasst werden kann.

Wien (OTS) - Mit dem seit 1. März 2023 zur Verfügung stehenden Spritzplan- Konfigurator der Kwizda Agro können Weinbauern die Spritzplanung in Österreich erstmals digital für das gesamte Jahr erledigen. Mit der Eingabe von nur vier Parametern erstellt das digitale Tool einen für den Betrieb maßgeschneiderten Vorschlag an passenden Pflanzenschutz- und Düngemitteln – sowohl für den konventionellen als auch für den biologischen Weinbau. Der Vorschlag kann vom Weinbauer durch eine Verknüpfung mit der AGES-Datenbank individuell angepasst werden. Der Kwizda Agro Spritzplan-Konfigurator steht kostenlos unter (www.kwizda-agro.at/spritzplankonfigurator) zur Verfügung und ist für den Weinbau ein innovatives und einzigartiges Service in Österreich.

„Kwizda Agro arbeitet in der Beratung intensiv mit Weinbauern zusammen und kennt die Herausforderungen bei der Planung des Pflanzenschutzes und von Düngemitteln. Unser Ziel ist es, die Winzer bei ihrer Arbeit bestmöglich und verlässlich zu unterstützen, damit sie aus ihrer Ernte ein qualitativ hochwertiges Produkt herstellen können. Mit unserem Spritzplan-Konfigurator stellen wir den Weinbauern nun ein einfach zu bedienendes Online-Service zur Verfügung, das Landwirte bei der Planung der Pflanzenschutz-Anwendungen flexibel und bedarfsgerecht einsetzen können. So bildet die Anwendung selbstverständlich unsere eigene Produkt-Palette ab, sie kann aber je nach Bedarf durch sämtliche bei der AGES registrierten Pflanzenschutzmittel ergänzt werden“, erklärt Andreas Reischütz, Country Manager Österreich. Damit ist die Kwizda Agro in Österreich das einzige Unternehmen, das einen digitalen Spritzplan-Konfigurator sowohl für den biologischen als auch konventionellen Weinbau anbietet. Das Unternehmen unterstreicht damit die jahrzehntelange Kompetenz für gesunde Reben und sichere Ernten im Weinbau.

Jahresplanung mit wenigen Klicks

Der digitale Spritzplan-Konfigurator von Kwizda Agro ist eine Desktop-Anwendung, die einen Spritzplan erstellt, der regional angepasst ist. Die Datenbank im Hintergrund ist mit allen relevanten regionalen Merkmalen befüllt, die über die Eingabe der entsprechenden Postleitzahl ermittelt werden. Anhand weniger Angaben werden so die passenden Produkte für die unterschiedlichen Wachstumsphasen und in den richtigen Dosierungen vorgeschlagen – und das sowohl im biologischen als auch im konventionellen Bereich. Alle gewählten Produkte werden durch Angabe der Hektargröße automatisch in der richtigen Menge in die Einkaufsliste inkl. der verfügbaren Gebindegrößen übernommen. Der vollständige Plan für ein ganzes Jahr ist somit einfach und rasch erstellt. Er wird zudem gespeichert und kann laufend an veränderte Bedingungen angepasst werden. So verbindet der digitale Spritzplan- Konfigurator optimal das Wissen von Kwizda Agro mit der Erfahrung der Weinbauern.

2024 folgen weitere Kulturen

Der Spritzplan-Konfigurator von Kwizda Agro ist eine verlässliche Lösung, die von Winzern jederzeit unter kwizda-agro.at/spritzplankonfigurator abgerufen und für die persönliche Jahresplanung genutzt werden kann. 2024 wird der Spritzplan-Konfigurator auf andere Kulturen sowie in der Folge auch auf weitere Länder wie z.B. Ungarn und Rumänien erweitert.

Über Kwizda Agro

Die Kwizda Agro GmbH ist einer der führenden Anbieter von chemischen und biologischen Pflanzenschutzmitteln und Teil der Kwizda Unternehmensgruppe in Österreich. Sie entwickelt innovative Wirkstoffe und verfügt über ein umfassendes Know-how bei der Produktion komplexer und hochwertiger Formulierungen. Der Bereich New Tech konzentriert sich dabei auf die Entwicklung und den internationalen Vertrieb eigener innovativer biologischer Produkte für die Forstwirtschaft sowie Sonderkulturen und den Ackerbau. Über das eigene internationale Vertriebsnetzwerk berät das Unternehmen kompetent Anwender zu einem standortgerechten und nachhaltigen Pflanzenschutz. Insgesamt sind über 300 Mitarbeiter an den Standorten in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn und Rumänien beschäftigt. Damit gewährleistet Kwizda Agro vitale Kulturen in der Landwirtschaft sowie gesunde Gärten als Ort der Erholung.

Mehr Information unter http://www.kwizda-agro.com/.

Rückfragen & Kontakt:

Kapp Hebein Partner

Michaela Hebein

Mail: mh @ khpartner.at

Telefon: +43 1 2350 422-30