CoCo Fresh Tea & Juice nimmt an der Franchise Expo 2023 Paris teil

Taipeh, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) - Da der europäische Markt für Bubble Tea mehr als 300 Millionen Dollar beträgt und mit 9 % pro Jahr wächst, werden Expansionspläne geschmiedet.

TAIPEH, 15. März 2023 /PRNewswire/ – CoCo Fresh Tea & Juice, ein Franchise-Unternehmen für Bubble Tea der Premium-Klasse, gab bekannt, dass es an der bevorstehenden Franchise Expo 2023 in Paris, die vom 19. bis 22. März stattfindet, teilnehmen wird. Dies erfolgt im Rahmen der Pläne von CoCo, auf dem lukrativen europäischen Markt zu expandieren, um die hohe Nachfrage nach Bubble Tea zu decken, die größtenteils von jüngeren Verbrauchern angetrieben wird.

Nachfrage nach Bubble Tea

Die Nachfrage nach Bubble Tea ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen, insbesondere bei jüngeren Verbrauchern. Eine Studie unter Verbrauchern im Jahre 2021 hat ergeben, dass 94 % der Personen im Alter von 20-29 Jahren in den letzten drei Monaten Bubble Tea gekauft hatten. Für diese Altersgruppe ist ein großer Teil dessen, was CoCo Bubble Tea so attraktiv macht, die Chance, sich durch die einzigartig anpassbaren Geschmacksrichtungen der Marke auszudrücken.

Dynamisierung auf dem europäischen Markt

CoCo ist ein etabliertes Unternehmen mit umfangreicher Erfahrung in der Bubble-Tea-Branche und hat bisher weltweit 5.000 Bubble-Tea-Geschäfte eröffnet. Darüber hinaus ist die Marke seit 2019 in Europa beträchtlich gewachsen, eine bedeutende Errungenschaft inmitten der vielen Herausforderungen in der Pandemie-Ära. Ihre regionale Präsenz umfasst derzeit Frankreich, Spanien, die Niederlande, Belgien, Schweden und das Vereinigte Königreich, und auch in Italien ist eine Eröffnung geplant.

Neben den einzelnen Franchisenehmern mit Sitz in Europa ist CoCo auch bestrebt, seine Präsenz durch Partnerschaften mit größeren Filialen und Erfrischungsunternehmen zu vergrößern.

Franchise Expo 2023 in Paris

Als die führende Franchise-Veranstaltung für Franchise-Unternehmer in Frankreich und für Investoren und Master-Franchisenehmer international, verzeichnet die Franchise Expo Paris jährlich mehr als 30.000 Projektinhaber. Die 500 Aussteller werden eine Vielzahl von Branchen vertreten, darunter Lebensmittel und Getränke.

„Wir sind begeistert, unsere klassischen und innovativen Geschmacksrichtungen von Bubble Tea bei einer so renommierten Veranstaltung vorzustellen", sagte Kody Wang, Deputy Director of Business Development bei CoCo Fresh Tea & Juice. „CoCo ist stolz darauf, Ihnen die Welt in einer Tasse von Bubble Tea nahezubringen, und wir freuen uns darauf, uns zu vergrößern, um europäische Kunden mit Geschmacksrichtungen aus aller Welt besser bedienen zu können."

Förderung eines robusten Ökosystems von Partnern

CoCo will an das beträchtliche Wachstum des europäischen Marktes in den letzten zwei Jahren anknüpfen, indem es in Europa ansässige Unternehmen und Unternehmensketten in der Lebensmittel- und Getränkebranche sucht, um seine Bubble-Tea-Produkte weiterzuverkaufen. Mit seiner weltweiten Präsenz mit Bubble-Tea-Geschäften hat CoCo eine beeindruckend große globale Präsenz aufgebaut und das Unternehmen als Marktführer in der Bubble-Tea-Branche positioniert. Es ist ideal positioniert, um mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die die wachsende Nachfrage nach Bubble Tea befriedigen möchten.

Für Franchisenehmer ist CoCo ein engagierter, seriöser Partner und verspricht weltweit eine hohe Markenbekanntheit. Im Hinblick auf Ressourcen bietet das Unternehmen umfassende Schulungen und Unterstützung für Franchisenehmer, einschließlich der Vorbereitung vor der Eröffnung, täglicher Betriebsunterstützung und nahtloser Kommunikation mit der Zentrale. Sobald der Betrieb läuft, bietet CoCo Vor-Ort-Support, um seine Franchisenehmer dauerhaft erfolgreich zu machen, und seine Kaufkraft hinter seinen zahlreichen Filialen stellt sicher, dass die Kosten kontrolliert werden.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.coco-tea.com/.

Informationen zu CoCo Fresh Tea & Juice

CoCo Fresh Tea & Juice zielt darauf ab, eine vielfältige und nachhaltige Community für seine Kunden zu schaffen, indem es visuell erfrischende Produkte anbietet. Wir sind weiterhin eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen und suchen nach unternehmerischen Partnern, die sich den Franchise-Netzwerken von CoCo Fresh Tea & Juice anschließen wollen. Besuchen Sie die offizielle Website von CoCo Fresh Tea & Juice und starten Sie Ihre Bewerbung jetzt.

