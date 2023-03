Der Kuss zum Frühstück

Schlafexperte Emma lud ins Schloss Belvedere

Wien (OTS) - Der Kuss und ein Frühstück wie zu Kaisers Zeiten. Kaum schöner könnte ein Tag in Wien beginnen: Der Schlafexperte Emma lud anlässlich des Weltschlaftages zu einem imperialen Frühstück in eines der schönsten Barockschlösser der Welt. Höhepunkt war eine Art-Installation im Marmorsaal des Oberen Belvederes, bei der Klimts „Der Kuss“ zum Leben erweckt wurde. Während des Frühstücks im opulenten Marmorsaal genossen die Gäste den unvergleichlichen Blick über Wien und beobachteten, wie die Künstlerin Birgit Linke Klimts unverwechselbare expressionistische Elemente auf zwei Modelle übertrug und das Meisterwerk „Der Kuss“ zum Leben erwachte. Jeder soll schlafen wie ein Kaiser – das ist das Ziel des Frankfurter Unternehmens Emma. Daher dreht sich bei dem Schlafexperten alles um die Frage, wie Schlaf kontinuierlich verbessert werden kann. „Wir von Emma möchten allen zu einem erholsamen Schlaf verhelfen. Denn nur nach einer erholsamen Nacht startet man ausgeruht in den Tag." so Dr. Dennis Schmoltzi, Gründer und Geschäftsführer von Emma – The Sleep Company.



Fotos und weitere Infos unter SPREAD | Pressecenter (spread-vienna.com)

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Dulberg

SPREAD PR

kd @ spread-vienna.com

+43 664 166 50 20