Bauernmarkt am Floridsdorfer Markt jetzt auch immer donnerstags!

Wien (OTS) - Neues auf dem Floridsdorfer Markt, dem Schlingermarkt, im 21. Bezirk: ab dieser Woche gibt es den beliebten Bauernmarkt nicht nur freitags und samstags, sondern neu nun auch schon am Donnerstag. Und zwar in der Zeit von 15-18 Uhr.

„Wir erfüllen damit den Wunsch der Wienerinnen und Wienern nach nachhaltig produzierten Lebensmitteln aus der Region und erweitern das Angebot um einen weiteren Bauernmarkt in unserer Stadt“, so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil. Bezirksvorsteher Georg Papai freut sich über die Erweiterung des Angebots: „Der Schlingermarkt im Herzen Floridsdorfs ist Nahversorger und Kommunikationsdrehscheibe zu gleichen Teilen und für viele Menschen auch ein Identitätsmerkmal unseres Bezirks. Das soll auch so bleiben und weiter ausgebaut werden. Daher ist die Erweiterung des Bauernmarktes eine tolle Möglichkeit, um bei den FloridsdorferInnen auf den Markt aufmerksam zu machen. Auch ich freue mich auf die neuen Standler*innen.“

So können sich die Besucher*innen auf folgende Angebote freuen:

Brot und Backwaren von Franz Bruckner

Süßigkeiten von A-Herz Schokoladenmanufaktur

Kunsthandwerk/Upcycling von Maria S.

Rohkakaoprodukte von Chocofalla

Imkereiprodukte von Bienen Joe

Fische von Räucherfischpeter

Italienische Produkte von Tagliere 33

Feinkost (Aufstriche, Speck, Wurst- und Fleischwaren, Käse) von Lassers Jausnstandl

Tröpferlbad sorgt für Abkühlung an heißen Tagen

Der Floridsdorfer Markt, auch „Schlingermarkt“, wie er im Volksmund ob seiner Lage im Schlingerhof, einem der bekanntesten Gemeindebauten Wiens, genannt wird, war immer schon ein beliebter Treffpunkt jenseits der Donau. Der nach historischem Vorbild gebaute Brunnen bildet das Zentrum des bunten, preiswerten Marktes mit familiärem Flair. Wer an heißen Sommertagen Kulinarik vom Markt genießen möchte, setzt sich am besten ins „Tröpferlbad“, einer schattenspendenden, kühlenden Oase am Landparteienplatz.

