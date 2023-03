VSV/Kolba: Welttag der Konsumentenrechte - Mehr Schutz bei Testabos

VSV fordert Kündigung von Testabos muss gleich augenfällig sein wie Anmeldung

Wien (OTS) - Der 15. März ist der Welttag der Konsumentenrechte. Der Verbraucherschutzverein (VSV) nimmt das zum Anlass mehr Schutz bei "Testabos" zu fordern.

"Wenn man einen Artikel hinter einer Pay-Wall lesen oder ein Online-Angebot ausprobieren will, ist man versucht ein sogenanntes Testabo abzuschließen; null Euro oder wenige Cent für einen Testzeitraum, dann automatische Umwandlung in ein kostenpflichtiges Abo. Die Zustimmung zum Abo ist leicht, aber wenn man kündigen will, sucht man lange oder vergeblich nach einem entsprechenden Button," berichtet Peter Kolba, Obmann des VSV.

"Wir fordern daher - zumindestens EU-weit - eine Regelung, dass ein Button zur Kündigung genaus so auffällig gestaltet und am selben Platz zu finden sein muss, wie der Anmelde-Button. Schluss mit der Geschäftemacherei auf Kosten der Kunden, die so - oft ungewollt - in teure Verträge schlittern."

