Hier kommt die Steiermark

Mobiler Pavillon der STEIERMARK SCHAU: Junge Kunst und aktuelle Forschung zu Atmosphären sind von 23. März bis 3. April 2023 als immersives Ausstellungserlebnis zu sehen.

Der Prolog zur STEIERMARK SCHAU im mobilen Pavillon in Wien ist eine Einladung zur künstlerischen Auseinandersetzung mit der Vielfalt des Lebens und ihren Rahmenbedingungen. Die Präsentation der STEIERMARK SCHAU bringt die kulturelle Vielfalt der Steiermark in das Zentrum der Bundeshauptstadt. In der Präsentation verbindet sich das Regionale mit den großen, globalen Fragestellungen unserer Zeit Christopher Drexler, Landeshauptmann, Steiermark 1/3

Das mobile Museum im öffentlichen Raum lädt die Menschen ein, über die aktuellen gesellschaftlichen Themen ins Gespräch zu kommen. Der mobile Pavillon der STEIERMARK SCHAU schärft das Bewusstsein für die Vielfalt des Lebens und ihre Vergänglichkeit. Die Kunstbeiträge sensibilisieren, die Schönheit der Natur und all das, was uns umgibt, bewusster wahrzunehmen Marko Mele, wissenschaftlicher Direktor des Universalmuseums Joanneum 2/3

Der mobile Pavillon der STEIERMARK SCHAU ist einzigartig in Europa. Er ist ein idealer mobiler Präsentationsraum und erlaubt es dem Museum, seine angestammten Räume zu verlassen und den öffentlichen Raum zu betreten. In Wien präsentieren wir im Rahmen des Prologs zur STEIERMARK SCHAU ein Open-Air-Museum, das sich den Besucherinnen und Besuchern öffnet: Das Innere des Pavillons wird nach außen hin sichtbar und ist von allen Seiten zugänglich Astrid Kury, Kuratorin, STEIERMARK SCHAU 3/3

Wien (OTS/LCG) - Die zweite Ausgabe der STEIERMARK SCHAU, dem zukunftsweisenden Nachfolgeformat der Landesausstellungen, startet unter dem Titel „Vielfalt des Lebens“ am 22. März 2023 im Herzen der Wiener Innenstadt. Von 23. März bis 3. April 2023 lädt der außergewöhnliche, mobile Museumsraum zur Auseinandersetzung mit dem Klimawandel und der Atmosphäre. Die Ausstellung unter dem Titel „Atmosphären: Kunst, Klima- und Weltraumforschung“ überwindet alle Grenzen – vor allem zwischen Kunst und Wissenschaft, zeitgenössischer Komposition und bildender Kunst.

„Der Prolog zur STEIERMARK SCHAU im mobilen Pavillon in Wien ist eine Einladung zur künstlerischen Auseinandersetzung mit der Vielfalt des Lebens und ihren Rahmenbedingungen. Die Präsentation der STEIERMARK SCHAU bringt die kulturelle Vielfalt der Steiermark in das Zentrum der Bundeshauptstadt. In der Präsentation verbindet sich das Regionale mit den großen, globalen Fragestellungen unserer Zeit“ , so Landeshauptmann Christopher Drexler.

Auf einer Gesamtfläche von rund 700 Quadratmetern finden sich im Inneren beeindruckende Projektionsflächen, die sich über 200 Quadratmeter erstrecken. Stolze sechs Tonnen bringt der 35 Meter lange, 20 Meter breite und acht Meter hohe Pavillon auf die Waage, der von Alexander Kada konzipiert wurde. Acht jeweils fünf Meter hohe Stelen dienen als Informationsträger und leiten in die multimediale Ausstellung ein.

Vielfalt des Lebens: Die großen Fragen der Biodiversität

Im Inneren des mobilen Pavillons der STEIERMARK SCHAU werden zehn Filmbeiträge von 17 Künstlern gezeigt. Zu sehen sind Arbeiten von Azra Akšamija und Dietmar Offenhuber, Benedikt Alphart und Adina Camhy, Michael Grill, Markus Jeschaunig, Rainer Kohlberger und Peter Kutin, Gudrun Krebitz, Ralo Mayer, Markus Muntean und Adi Rusenblum, Kay Walkowiak, Richard Wilhelmer und Sonja Mutić. Zudem gibt es Einblicke in den aktuellen Klimaatlas Steiermark auf animierten Karten und wissenschaftliche Beiträge vom Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Graz zu sehen. Interviews und Angebote für Kinder runden die Präsentation im futuristischen Pavillon ab. Ein eigenes Kunstprojekt für Kinder haben Silvana Beraldo und Daniela Brasil konzipiert.

„Das mobile Museum im öffentlichen Raum lädt die Menschen ein, über die aktuellen gesellschaftlichen Themen ins Gespräch zu kommen. Der mobile Pavillon der STEIERMARK SCHAU schärft das Bewusstsein für die Vielfalt des Lebens und ihre Vergänglichkeit. Die Kunstbeiträge sensibilisieren, die Schönheit der Natur und all das, was uns umgibt, bewusster wahrzunehmen“ , erklärt Marko Mele, wissenschaftlicher Direktor des Universalmuseums Joanneum.

Unter dem Titel „Vielfalt des Lebens“ widmet sich die STEIERMARK SCHAU 2023 den großen Fragen der Biodiversität und damit Themen, die aktueller nicht sein könnten. Unter anderem geht es um den Erhalt der Lebensräume und den Schutz der Artenvielfalt sowie die Herausforderungen, die durch Eingriff des Menschen in die Natur entstehen. Die Präsentation im mobilen Pavillon spannt den Bogen vom Regionalen zum Planetaren. Hochkomplexe wissenschaftliche Erkenntnisse werden in Verbindung mit zeitgenössischer Kunst verständlich und aufschlussreich multimedial vermittelt.

Open-Air-Museum am Wiener Heldenplatz

Sowohl die Offenheit des Pavillons als auch die inhaltliche Ausrichtung der Ausstellung wollen den Dialog anregen und die aktuelle Klimadiskussion auf eine wissenschaftlich fundierte Basis stellen, ohne zu polarisieren. Die Präsentation im mobilen Pavillon der STEIERMARK SCHAU stellt wesentliche Fragen, die unsere Zukunft bestimmen werden: Wer sind wir Menschen im Verhältnis zur Natur, zur Vielfalt des Lebens? Sie geht der Frage der Verortung der Menschen in der Welt nach. Gleichzeitig mahnt sie davor, Landschaften zu übernutzen, verschmutzen oder zu zerstören.

„Der mobile Pavillon der STEIERMARK SCHAU ist einzigartig in Europa. Er ist ein idealer mobiler Präsentationsraum und erlaubt es dem Museum, seine angestammten Räume zu verlassen und den öffentlichen Raum zu betreten. In Wien präsentieren wir im Rahmen des Prologs zur STEIERMARK SCHAU ein Open-Air-Museum, das sich den Besucherinnen und Besuchern öffnet: Das Innere des Pavillons wird nach außen hin sichtbar und ist von allen Seiten zugänglich“ , erklärt Kuratorin Astrid Kury.

Der mobile Pavillon der STEIERMARK SCHAU gastiert von 23. März bis 3. April 2023 in Wien. Von 29. April bis 5. November 2023 wird er in der Tierwelt Herberstein, dem Hauptschauplatz der diesjährigen STEIERMARK SCHAU, zu sehen sein.

Weitere Informationen auf steiermarkschau.at

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Verwendung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bilder hier downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

Universalmuseum Joanneum

Presse

Daniela Teuschler

Tel.: +43 664 80179214

daniela.teuschler @ museum-joanneum.at



Stephanie Liebmann

Tel.: +43 664 80179213

stephanie.liebmann @ museum-joanneum.at



leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://twitter.com/akhaelss

https://www.leisure.at/presse