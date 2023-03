Bewerbungsstart für den NDR Sachbuchpreis 2023

Hamburg (ots) - Am 15. März startet die Ausschreibung für das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch des Jahres. Der mit 15.000 Euro dotierte NDR Sachbuchpreis ist einer der bedeutendsten Auszeichnungen des Genres. In diesem Jahr wird er bereits zum fünfzehnten Mal verliehen. Bis zum 7. Juli können Verlage ihre Bewerbungen einreichen.

Relevanz, Originalität, Lesbarkeit und Nachhaltigkeit sind die entscheidenden Kriterien für die Nominierungskommission und die Jury: Ist ein Werk von hohem Gesprächswert? Vermittelt es einen Erkenntnisgewinn und überzeugt es einen weiten Leserkreis, indem es komplexe Themen klar und gut verständlich argumentiert? Und ist sein Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs darüber hinaus von nachhaltigem Wert?

Katja Marx, NDR Programmdirektorin und Jury- Vorsitzende NDR Sachbuchpreis: „Gute Sachbücher helfen uns dabei, unsere lebendige und komplexe Welt zu verstehen und zu gestalten. Sie liefern spannende und überraschende Erkenntnisse zu relevanten Themen, dienen als Inspiration für eine informierte und aufgeklärte Gesellschaft. Gerne verschaffen wir ihnen mit dem NDR Sachbuchpreis zusätzliches Gehör. Ich freue mich auf vielfältige Einreichungen.“

Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können sich mit bis zu zwei Titeln für den NDR Sachbuchpreis bewerben. Die Veröffentlichung der Bücher muss zwischen dem 16. Oktober 2022 und dem 15. Oktober 2023 liegen. Die Longlist für den NDR Sachbuchpreis wird Ende September, die Shortlist Mitte Oktober bekannt gegeben.

Der NDR Sachbuchpreis wird zusammen mit dem LifeScienceXplained des Göttinger Biotech-Unternehmens Sartorius im Rahmen des Literaturherbstes in Göttingen am 1. November verliehen. Der mit 10.000 Euro dotierte LifeScienceXplained zeichnet junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus, die formatunabhängig komplexe Inhalte der Lebenswissenschaften einfach und gut begreiflich machen. Die Verleihung wird live auf NDR Kultur und im Internet auf ndr.de/ndrsachbuchpreis übertragen.

Weitere Informationen im Internet unter www.NDR.de/ndrsachbuchpreis.

