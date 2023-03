Stocker: „SPÖ propagiert Bekleben von fremdem und öffentlichem Eigentum“

Plakatier-Aktion der SPÖ-Bundespartei ist völlig daneben

Wien (OTS) - „Die SPÖ propagiert auf Social Media das Bekleben von fremdem und öffentlichem Eigentum. Auf ihren Kanälen verbreiten die Sozialdemokraten ein Video, auf dem zu sehen ist, wie fremdes und öffentliches Eigentum mit SPÖ-Stickern beklebt wird. Diese Plakatier-Aktion der SPÖ-Bundespartei ist völlig daneben und einer demokratischen Parlamentspartei unwürdig. Respekt vor dem Eigentum anderer scheint es in der SPÖ einfach nicht zu geben. Es ist daher gut und richtig, dass die Polizei Wien auf Twitter bestätigt hat, das Video gesichert und zur weiteren Prüfung an die zuständige Stelle übermittelt zu haben“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.

